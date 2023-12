Léon Marchand, Alexandre Leauté, Céline Boutier et Heïdi Gaugain sacrés champions des champions France par le journal "L’Équipe"

(MANAN VATSYAYANA / AFP / FAZRY ISMAIL / EPA / TIM GOODE / WILL MATTHEWS Will / PRESS ASSOCIATION IMAGES / MAXPPP)

Le nageur Léon Marchand, la golfeuse Céline Boutier ainsi que les para-cyclistes Alexandre Leauté et Heïdi Gaugain sont récompensés par le journal "L'Équipe" du trophée de sportif et de sportive français qui ont marqué l’année 2023.

Cette année les rédactions de L’Équipe sacrent quatre champions des champions France au lieu de deux habituellement. Pour la première fois, un trophée vient également récompenser un para-sportif français et une para-sportive française, annonce mercredi 27 décembre le quotidien sportif. Il s'agit du nageur Léon Marchand, du para-cycliste Alexandre Leauté, de la championne de golf Céline Boutier et de la para-cycliste Heïdi Gaugain.

Décerné depuis 1946 pour la France et 1975 pour le monde, le trophée de Champion des champions de L’Équipe récompense le sportif et la sportive qui ont marqué l’année. Depuis 2012, le trophée n’est plus mixte et distingue, pour la France et pour le monde, un lauréat et une lauréate. Le classement est établi à l’issue d’un vote à bulletins secrets, clos le 21 novembre. À partir d’une liste de nommés, chaque journaliste a établi sa liste de sportifs et sportives les plus remarquables, pour les valides et désormais cette année pour les para-sportifs.

La nageur Léon Marchand et le para-cycliste Alexandre Léauté sacrés chez les hommes

Le prodige tricolore de la natation, Léon Marchand est élu champion des champions France pour l'année 2023. Le nageur a été sacré grâce ses performances aux Mondiaux de Fukuoka au Japon où il a raflé la médaille d'or sur 200 m 4 nages, 400 m 4 nages et 200 m papillon. Le nageur français est également devenu le recordman du monde du 400 m 4 nages, faisant ainsi tomber le dernier record de l’Américain Michael Phelps.

Alexandre Leauté est un immense para-cycliste français, il vient inscrire pour la première son nom au palmarès des sportifs qui ont marqué l'année devenant champion des champions para France 2023. Quintuple médaillé mondial (poursuite, omnium et kilomètre sur piste, contre la montre et course en ligne sur route) cet été à Glasgow en Ecosse, le para-cycliste français a également conservé ses deux titres européens (en ligne et contre la montre) à Rotterdam aux Pays-Bas.

La golfeuse Céline Boutier et la para-cycliste Heïdi Gaugain sacrées chez les femmes

S'agissant des femmes, la golfeuse Céline Boutier est sacrée championne des championnes France 2023. Le 30 juillet dernier, elle a gagné l’Evian Championship, devenant ainsi la première golfeuse française à gagner un Majeur depuis vingt ans. Elle a aussi remporté l’Open d’Ecosse, de Malaisie, le Drive On Championship.

Heïdi Gaugain jeune para-cycliste est la première para-sportive à devenir championne des championnes para France 2023. Elle est devenue, à 18 ans, cet été, championne du monde de poursuite individuelle aux Mondiaux de Glasgow en Ecosse, décrochant également une médaille d’argent en course sur route et une de bronze en contre la montre.