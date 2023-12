Quiz Avez-vous bien suivi l'actualité sportive en 2023 ? Testez vos connaissances

L'année 2023 se termine, et franceinfo: sport vous propose de tester vos connaissances et votre mémoire sur les moments marquants qui ont rythmé les douze derniers mois.

A l'heure d'ouvrir les cadeaux de Noël, il est temps de s'attarder sur toutes celles et tous ceux qui ont fait le sport durant cette année 2023. Du nouveau phénomène des bassins, le Français Léon Marchand, à l'équipe de France féminine de handball sacrée championne du monde en passant par le règne sans partage du Serbe et incontestable numéro 1 mondial, Novak Djokovic : on en a eu pour tous les goûts !

C'est pourquoi, et avant de faire la bascule vers une année 2024 qui s'annonce encore plus folle avec les Jeux olympiques de Paris en ligne de mire, franceinfo: sport revient, en 23 questions, sur les 23 moments les plus marquants de cette année riche en émotions sportives, et sur celles et ceux qui pourraient bien encore s'illustrer en 2024. A vous de jouer.