Les relayeurs français en argent, les Bleus dominent l'Australie avant le Mondial, le fiasco du basket français... Le récap sport du week-end

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité sportive ce week-end ? Franceinfo: sport vous en rappelle les grandes lignes.

Le public du Parc des Princes a retrouvé son roi Kylian, tandis que celui du Stade de France est fin prêt pour l'aventure qui attend les Bleus lors de la Coupe du monde de rugby, après la belle victoire contre l'Australie. À Jakarta, au Mondial de basket, les coéquipiers d'Evan Fournier ont sombré contre la Lettonie et sont déjà éliminés, tandis qu'aux Mondiaux d'athlétisme à Budapest, les relayeurs français du 4x400 mètres ont sauvé le bilan tricolore. Enfin, les volleyeuses françaises se sont qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro contre l'Italie.

Rugby : les Bleus concluent leur préparation sur une bonne note

Pour sa dernière rencontre de préparation avant la Coupe du monde, le XV de France a largement dominé l'Australie (41-17) au Stade de France. Une victoire acquise à la faveur d'une deuxième période "plus carrée" que la première selon les termes employés par Jonathan Danty à l'issue de la rencontre. Très actif, le Rochelais a lancé les siens avec un premier essai, imité ensuite par Gabin Villière et Damian Penaud, auteur d'un doublé.

S'il a reconnu qu'il faudrait encore élever le niveau de jeu pour passer en mode Coupe du monde dans 11 jours à l'occasion du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur Fabien Galthié a salué le rôle des finisseurs, grands artisans de la performance du jour. Même moribonds, les Wallabies restent une nation majeure du rugby mondial et leur passer plus de quarante points est une preuve du bon travail accompli depuis le début du rassemblement.

Mondial de basket : énorme désillusion pour Nicolas Batum et ses coéquipiers

C'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu sur le basket français, dimanche. Après une préparation plutôt convaincante, la formation de Vincent Collet était annoncée comme candidate légitime au titre mondial. Après avoir sombré contre le Canada (65-95) lors de leur premier match du Mondial, les Bleus n'avaient pas le droit à l'erreur face à la Lettonie. L'impensable est pourtant arrivé. Bien qu'ils aient mené la majorité de la rencontre, les vice-champions olympiques en titre ont été rattrapés et dépassés dans les dernières secondes de la partie, après un dernier quart-temps catastrophique (86-88).

Après le buzzer, Nicolas Batum s'est montré particulièrement affecté, lui qui disputait sa dernière Coupe du monde avec l'équipe de France. Le capitaine tricolore n'a pas caché son amertume quant à l'absence de certains joueurs, faisant notamment référence à Thomas Heurtel qui est privé de sélection depuis son transfert en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg : "J'ai loupé des étés mais j'ai tout fait pour ce put*** de maillot. Quand on se prive de certains gars... Il faut une grosse remise en question. Il me reste un an avec cette équipe-là, on a besoin de tout le monde. Je m'en fous de tout ce qui est politique... J'ai raté ma dernière Coupe du monde, et ça me fait ch*** !"

Euro de volley : les Bleues en quarts face à l'Italie

Samedi à Florence face à la Roumanie (25-23, 25-16, 21-25, 25-23), les joueuses d'Emile Rousseaux ont connu un peu toutes les émotions. D'abord nettement devant après avoir remporté les deux premiers sets, elles ont progressivement perdu le fil à partir de la troisième manche. Il a fallu la belle série de Lucille Gicquel (sept points de suite sur son service) pour permettre aux Bleues, comme en 2021, de rallier les quarts de finale de la compétition.

Mardi (21 heures) face aux championnes d'Europe en titre italiennes, grandes favorites à leur propre succession après avoir étrillé l'Espagne en 8es, le défi s'annonce de taille.

Mondiaux d'athlétisme : les relayeurs français sauvent le bilan tricolore

Il s'en est fallu de peu, dimanche, pour que le clan tricolore ne reparte de Budapest avec un zéro pointé au tableau des médailles. Sur l'avant-dernière course de ces Mondiaux 2023, les relayeurs du 4x400 mètres ont pris l'argent en signant au passage le record de France en 2'58"45, derrière les Etats-Unis, intouchables.

Auteur d'un premier tour de piste rapide, Ludvy Vaillant a passé le témoin à Gilles Biron - préservé en séries - en troisième position, avant que David Sombé et Téo Andant ne parviennent à hisser la France au deuxième rang. Les Britanniques ont pris le bronze, laissant la Jamaïque au pied du podium. Grâce à cette performance tricolore, la France termine ainsi 27e ex aequo de ces championnats avec une seule breloque.

Ligue 1 : Mbappé fait de nouveau chavirer Paris

Son retour au Parc des Princes était scruté de près. Face à Lens (3-1), dauphin du PSG la saison dernière, Kylian Mbappé s'est remis le public parisien dans la poche avec un doublé et une belle connexion établie avec son ami de l'équipe de France, Ousmane Dembélé. Comme il y a une semaine à Toulouse (1-1), où le capitaine des Bleus avait fait une entrée en jeu tonitruante avec un pénalty transformé, l'attaquant de 24 ans a montré qu'il était indispensable dans le système de Luis Enrique pour amener le danger offensivement.

Le club de la capitale regagne de l'allant et Mbappé, qui était privé d'entraînement avec le reste du groupe parisien il y a encore deux semaines, n'y est absolument pas étranger. Mais pour en savoir plus sur son avenir à Paris et sa possible prolongation de contrat, il faudra attendre encore un peu.