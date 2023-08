Ligue 1 : grâce à Marco Asensio et Kylian Mbappé, un PSG enfin d'attaque l'emporte à domicile contre Lens

Après deux nuls lors des deux premières journées, les Parisiens de Luis Enrique ont lancé leur saison, samedi, en disposant de leur dauphin du dernier exercice (3-1).

Un choc à la hauteur des espérances. Au terme d'une partie plaisante, le Paris Saint-Germain a remporté son premier match de la saison en venant à bout de Lens (3-1), samedi 26 août, au Parc des Princes. Peut-être était-ce parce que les Sang et Or n'ont pas refusé le jeu comme Lorient avait pu le faire en ouverture, peut-être était-ce parce que l'équipe-type était cette fois alignée. Toujours est-il que la formation de Luis Enrique a montré un autre visage, plus séduisant, évoluant souvent sur des attaques rapides pour contrecarrer le pressing artésien.

Les Parisiens ont ainsi pris l'avantage juste avant la pause, lorsque Vitinha a remonté le ballon, combinant dans l'axe avec Warren Zaïre-Emery, avant que Marco Asensio ne décoche une frappe de l'entrée de surface (45e, 1-0). Le premier but de l'Espagnol avec sa nouvelle équipe. Kylian Mbappé a accru l'avantage des locaux après le retour des vestiaires grâce à un excellent débordement de Lucas Hernandez sur son aile gauche (52e, 2-0). Le tout, avant de s'offrir un doublé à la conclusion d'un beau mouvement en fin de match (90e, 3-0).

Mbappé-Dembélé, connexion établie

Si les buts parisiens sont venus d'actions où les deux compères ne se sont pas trouvés, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont affiché une belle entente sur le pré, une semaine après avoir changé le visage du PSG en sortie de banc contre Toulouse (1-1). "Ce sont des joueurs importants pour l'équipe, qui font la différence. On s'entend très bien, on crée beaucoup de danger et j'espère que l'on va continuer comme cela", a souligné Marco Asensio au micro de Canal+ après la rencontre.

D'abord bousculé, tantôt par Facundo Medina (16e), tantôt par Deiver Machado (22e), le PSG a pu compter sur Ousmane Dembélé pour faire planer le danger sur le but de Brice Samba. Un bon décalage pour son capitaine en sélection butant sur le portier lensois au terme d'un contre éclair (30e), un centre pour ce même Mbappé dont le ciseau a été dévié (32e) et une tentative directe détournée in extremis par le gardien sur le corner qui a suivi (33e)… Malgré une grosse opportunité envoyée dans le petit filet en bout de course (75e), l'ancien Barcelonais a montré dès sa première titularisation parisienne qu'il pouvait apporter ce grain de folie susceptible de faire passer le jeu des champions de France dans une nouvelle dimension.

Grâce à cette victoire acquise face à son dauphin de l'an passé, en dépit d'un but contre-son-camp de Milan Skriniar sur un tir de Morgan Guilavogui juste avant le coup de sifflet final (90e+5, 3-1), le PSG s'est rassuré en remontant provisoirement à la quatrième place du championnat. Avec probablement moins d'excitation mais plus de certitudes que Lens - qui ne compte qu'un point après trois journées -, le club de la capitale peut désormais attendre de connaître ses adversaires en Ligue des champions, jeudi, à l'issue du tirage au sort.