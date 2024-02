Les Bleus décollent en tennis de table mais s'écrasent en rugby, le PSG au ralenti... Le récap sport du week-end

Vases communicants ce week-end. Au moment où l'équipe de France de tennis de table renaît de ses cendres, celle de rugby, tenue en échec par l'Italie à Lille, semble plongée dans le coma. En espérant que ce dernier ne soit qu'artificiel. En fin de journée, dimanche 25 février, Clément Nöel a conclu sur une note positive en s'adjugeant la 2e place du slalom de Palisades Tahoe aux Etats-Unis.

Tennis de table : les Bleus vice-champions du monde, 27 ans après

C'est une médaille d'argent au goût d'or. Vingt-sept ans après l'épopée des Bleus de Jean-Philippe Gatien, l'équipe de France est redevenue vice-championne du monde par équipe de tennis de table, dimanche 25 février, à Busan en Corée du Sud. Battus par des Chinois intraitables en finale, Simon Gauzy, Félix Lebrun et Alexis Lebrun ont ainsi égalé les Bleus de 1948 et 1997, déjà en argent, alors que la France n'a jamais goûté à l'or dans cette discipline.

Face à la Chine, couronnée pour la onzième fois de suite, les Français n'ont rien pu faire. Alexis Lebrun a un temps entretenu l'espoir d'un sacre inédit, en ayant même une balle de match face au numéro 1 mondial Fan Zhendong pour égaliser à 1-1, sans succès. Auparavant, son petit frère Félix Lebrun, sixième joueur mondial, a été balayé par Wang Chuqin (numéro 2). En troisième rotation, Simon Gauzy n'a rien pu faire face à la légende Ma Long (3e mondial). Expédiés 3 à 0, les Bleus s'offrent toutefois une médaille d'argent historique et pleine de promesses, à cinq mois des JO de Paris 2024.

Six nations : le XV de France perd le Nord

Sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, le XV de France est passé totalement à côté de son match face à l'Italie, dimanche 25 février. Malgré leur copieuse domination dans le premier acte, les hommes de Fabien Galthié n'ont jamais pris le large face à la modeste Italie. Or, après le carton rouge reçu par Jonathan Danty juste avant la pause, les Bleus ont passé la seconde période à souffrir. Maladroits ballon en main, et impuissants face à la solide défense transalpine, les Tricolores ont fini par encaisser un essai italien.

Pire : sans un coup du sort, l'Italie se serait imposée. Mais la pénalité décisive bottée par Paolo Garbisi a frappé le poteau de plein fouet, l'Italien manquant ainsi la balle de match. Un moindre mal pour les Bleus, même si ce nul 13 à 13 a un goût de défaite, à l'image des mots de Fabien Galthié après la rencontre : "Il va falloir vivre ensemble avec la douleur car c’est un match nul. On va faire corps, c’est un moment difficile". Au classement, les Bleus sont désormais quatrièmes, loin de l'Irlande qui s'envole en tête après sa nouvelle victoire face au pays de Galles. Tombeurs de l'Angleterre, les Ecossais sont deuxièmes.

Ligue 1 : le PSG a minima, Minamino fait le maximum

Service minimum pour le leader de la Ligue 1. Avec un Kylian Mbappé présent sur la pelouse mais absent des débats, et d'ailleurs sorti après l'heure de jeu, le Paris Saint-Germain a livré une prestation plus que quelconque face au Stade rennais, dimanche (1-1). Un pénalty tardif, transformé par Gonçalo Ramos, a au moins permis aux hommes de Luis Enrique d'éviter la défaite, ce qui aurait constitué une première depuis 19 matchs, toutes compétitions confondues. Mais il ne fera pas oublier la pâleur de la prestation parisienne, pas plus que le but magnifique d'Amine Gouiri, qui assure aux Bretons, septièmes, de rester au contact des places européennes.

Contrairement au PSG, l'AS Monaco s'est dépouillé pour l'emporter à Lens (2-3) et ainsi s'abroger une place sur la 3e marche du podium. Les Monégasques, qui menaient pourtant 2-0 avant de se faire reprendre par des Lensois bouillants, ont tout de même su arracher la victoire dans les derniers instants grâce à une frappe sublime de Minamino, excellent tout le match. Enfin, pour boucler cette 23e journée, l'Olympique de Marseille a confirmé son redressement sous la coupe de Jean-Louis Gasset. Face à Montpellier, les Phocéens ont enregistré une seconde victoire de rang, et la première en L1 depuis le 17 décembre dernier. Un succès qui porte la marque revancharde d'Iliman Ndiaye, buteur et omniprésent sur le front de l'attaque.

Ski : Clément Noël, prime à la régularité

Troisième podium de suite pour le slalomeur français, cette fois sur les bords gelés du lac Tahoe aux Etats-Unis. C'est bien simple, quand le Tricolore finit ses courses, il est souvent sur le podium (4/6 cet hiver). Il lui reste désormais à renouer avec la victoire mais, pour ça, il faudra se défaire de l'épouvantail Manuel Feller, déjà quatre succès en huit courses cette saison. Cette fois encore, l'Autrichien a écœuré la concurrence dès la première manche et se dirige tout schuss vers son premier Globe de la spécialité.