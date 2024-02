Tennis de table : accrocheuse mais battue par la Chine, la France vice-championne du monde par équipes pour la première fois depuis 1997

La France a décroché une médaille d'argent historique aux Mondiaux par équipes de tennis de table, dimanche 25 février à Busan (Corée du Sud). Les Bleus, représentés par les frères Alexis et Félix Lebrun et Simon Gauzy, ont été battus en finale (3-0) par des Chinois intouchables, portés par les trois meilleurs joueurs de la planète et champions du monde pour la onzième fois de rang. Une performance très prometteuse, à cinq mois des Jeux olympiques.

Malgré un rapport de force à première vue déséquilibré, les Français n'ont nourri aucun complexe et ont fait douter les Chinois. Cela n'a certes pas suffi pour espérer faire mieux qu'en 1997 et 1948, date des deux premières médailles d'argent par équipes. Les frères Lebrun (20 et 17 ans) n'étaient pas nés, et lorsque l'expérience se mêlera à leur insouciance, tous les espoirs seront permis.

Une balle de match pour Alexis Lebrun

Le cadet de la fratrie, Félix (6e mondial), n'a pas pesé dans un premier match rapidement scellé contre Wang Chuqin (11-4, 11-8, 11-3). Son aîné Alexis, pourtant moins bien classé (21e), a touché du doigt un exploit monumental contre Fan Zhendong, numéro 1 mondial. Ce dernier n'avait perdu qu'un seul set sur l'ensemble de ces Mondiaux. Il a été douché deux fois, dans la première (11-9) et la troisième manche (11-8), par un Alexis Lebrun de gala.

🤯🤯🤯



pic.twitter.com/1h2FHh0y2t — Fédération Française de Tennis de Table (@ffttofficiel) February 25, 2024

Dans un match de très haut niveau, avec de nombreux points à rallonge, le Montpelliérain a frôlé l'exploit dans le quatrième set. Mais il n'a pas su convertir la balle de match et a été immédiatement puni dans la foulée (10-12). Touché mentalement, Alexis Lebrun (21e mondial) n'a pas pesé dans un cinquième set décisif (7-11).

Porté par la même énergie que les deux frangins, Simon Gauzy (30e mondial) a, lui aussi, fait déjouer la légende Ma Long (3e mondial). Le Toulousain de 29 ans a gagné le premier set (11-7), mais a été refroidi sur la fin par le double champion olympique en titre (11-2, 11-4, 11-6). Trop justes pour priver les Chinois d'un onzième sacre de rang, les Français ont payé pour apprendre et ont écrit la première page d'un livre qui ne demande qu'à s'épaissir.