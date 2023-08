Le PSG plafonne malgré Mbappé, l'Espagne et Lyles sur le toit du monde… Le récap sport du week-end

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité sportive ce week-end ? Franceinfo: sport vous en rappelle les grandes lignes.

Une équipe de France qui gagne, une autre qui perd, l'Espagne au sommet du football féminin ou encore Noah Lyles roi du sprint… Il s'est encore passé beaucoup de choses dans l'actualité sportive samedi 19 et dimanche 20 août. Dans leur fin de préparation pour leurs échéances mondiales, le XV de France et l'équipe de France de basket ont connu des résultats opposés. Vous vouliez du rendez-vous planétaire ? Les Mondiaux d'athlétisme ont débuté, sans médaille pour le moment pour les Bleus, mais pas sans émotions.

Rugby : le XV de France monte en puissance avant la Coupe du monde

La préparation au grand rendez-vous de l'automne se poursuit pour le XV de France. Et après le premier accroc en Ecosse et la cascade de mauvaises nouvelles du week-end dernier, les hommes de Fabien Galthié ont connu un match plus tranquille face aux Fidjiens, samedi soir, à Nantes. Avec une équipe remaniée, ils se sont imposés face à un adversaire coriace, mais limité (34-17) et ont enchaîné un deuxième succès de rang.

Dans une Beaujoire en fusion, les habituels remplaçants ont confirmé la montée en puissance du collectif tricolore et n'ont pas laissé le match leur échapper. Certains, comme Melvyn Jaminet, ont marqué des points, à quelques jours de la liste finale dévoilée lundi midi par le sélectionneur, avant la dernière sortie amicale contre l'Australie, le 27 août.

Basket : les Bleus terminent leur préparation par une défaite

Un revers, mais beaucoup d'enseignements. Après six victoires de rang, l'équipe de France de basket s'est inclinée lors de son dernier match de préparation à la Coupe du monde contre l'Australie (74-78), dimanche, à Tokyo. Un excellent Evan Fournier (29 points, trois rebonds) n'a pas empêché l'Australie, troisième nation mondiale, de prendre les commandes dans les dernières minutes et de l'emporter.

Une courte défaite avant que les choses sérieuses commencent 🙌



Le résumé vidéo du dernier match de préparation à la @FIBAWC face à l'Australie est disponible. #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/YuziIR2jug — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 20, 2023

La bonne nouvelle de la journée est venue du communiqué de la FFBB partagé juste après la rencontre et annonçant le retour de l'intérieur Mathias Lessort, touché à une cheville, dans le groupe pour la Coupe du monde. Les hommes de Vincent Collet débuteront leur tournoi contre le Canada, le 25 août, à Jakarta, en Indonésie.

Ligue 1 : retour de Kylian Mbappé et première pour Ousmane Dembélé mais toujours pas de victoire pour le PSG

Son entrée en jeu a clos le grand feuilleton de l'été. En conflit avec sa direction pendant des semaines sur la question de sa prolongation, Kylian Mbappé a effectué son retour sous le maillot du Paris Saint-Germain, samedi soir, sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Remplaçant au coup d'envoi, le Bondysien est entré en jeu à la 50e minute. En jambes, il a obtenu et transformé un pénalty pour mettre les siens devant, mais n'a pas réussi à éviter le match nul (1-1), le deuxième de rang pour le Paris du coach Luis Enrique.

Entré en même temps que son ami, Ousmane Dembélé a disputé ses premières minutes avec son nouveau club. Remuant, il a fait des différences mais ne s'est pas encore montré décisif. Dimanche, Brest (2-1 au Havre) et Monaco (3-0 contre Strasbourg) ont glané leur deuxième victoire en deux journées et se sont installés en tête du championnat.

Coupe du monde féminine : premier Graal pour l'Espagne

La Roja masculine s'était imposée reine du monde en 2010, leurs homologues féminines ont suivi, 13 ans après, le sillon tracé. La sélection espagnole a remporté la Coupe du monde en dominant l'Angleterre dimanche en finale (1-0), grâce à un but d'Olga Carmona, déjà décisive en demi-finales. L'Espagne devient la deuxième nation après l'Allemagne à avoir déjà remporté le Mondial chez les femmes comme chez les hommes. La conclusion d'un très beau tournoi, tant populaire que pour son niveau de jeu en progression constante.

.

Samedi, la Suède a remporté la petite finale contre le pays-hôte australien après un match maîtrisé (2-0). Les Blagult décrochent une quatrième médaille de bronze en neuf Coupes du monde, un record.

Mondiaux d'athlétisme : Noah Lyles nouveau patron du 100 mètres

Il était attendu pour savoir si le costume du nouveau patron du sprint mondial n'allait pas être un peu trop grand. Il semble au contraire lui être taillé sur mesure. Champion du monde du 200 mètres en 2019 et 2022, Noah Lyles a ajouté l'or sur le 100 mètres à sa collection dimanche lors des Mondiaux de Budapest. L'Américain n'a pas vraiment été inquiété en 9"83, malgré une course de très haut niveau. Letsile Tebogo, Botswanais de 20 ans, s'est emparé de la médaille d'argent, le Britannique Zharnel Hughes prend, lui, le bronze, les deux terminant dans le même centième de seconde, tout comme le quatrième, le Jamaïcain Oblique Seville.

Les deux premiers jours de compétition n'ont pas encore vu l'équipe de France ouvrir son compteur de médailles. A surveiller notamment, le 110 mètres haies, où les trois engagés tricolores (Sasha Zhoya, Wilhem Belocian et Just Kwaou-Mathey) se sont qualifiés pour les demi-finales.