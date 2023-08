Ligue 1 : Brest leader, un Chevalier lillois impérial, polémique arbitrale à Lorient... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Après sa victoire contre Lens en ouverture, le Stade brestois a enchaîné en l'emportant au Havre, dimanche. Avant cela, le Losc s'était imposé à domicile contre Nantes malgré un carton rouge.

Au lendemain de la débâcle lyonnaise au Groupama Stadium contre Montpellier (1-4) et du nul du Paris Saint-Germain à Toulouse marqué par les entrées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (1-1), la deuxième journée du championnat de France s'est poursuivie, dimanche 20 août, avec une victoire du Losc contre Nantes (2-0).

Lors du multiplex de 15 heures, Le Havre s'est incliné à domicile contre Brest, nouveau leader (1-2). Reims a pris le meilleur sur Clermont (2-0), tandis que Lorient et Nice se sont séparés sur un match nul entaché d'une polémique (1-1). Voici ce qu'il faut retenir des matchs du jour.

Les troubles-fêtes : Brest gâche la première du HAC à Océane

Quand Le Havre est descendu en Ligue 1 à l'issue de la saison 2008-2009, la première pierre du stade Océane n'avait pas encore été posée. Inaugurée en 2012, l'enceinte n'avait ainsi jamais accueilli de rencontre de Ligue 1 avant aujourd'hui. Mais la pendaison de crémaillère a tourné au vinaigre contre les Brestois. Le public normand a certes pu s'émerveiller devant la première réalisation de leur recrue russe, Daler Kouziaïev, venue du Zénith Saint-Pétersbourg, d'une reprise de l'entrée de surface (1-1, 52e).

C'est toutefois Romain Del Castillo qui restera à jamais le buteur inaugural du stade dans l'élite, auteur d'une réalisation dans le jeu cette fois après ses deux pénaltys contre Lens en ouverture (0-1, 28e). Grâce au but vainqueur de Lilian Brassier d'une tête sur corner (2-1, 58e), les hommes d'Eric Roy ont remporté leurs deux premiers matchs de la saison, ce qu'ils n'avaient jamais fait en Ligue 1. De quoi prendre sereinement la tête du championnat en attendant les dernières rencontres du week-end.

Le rempart : Lucas Chevalier, gardien de la citadelle lilloise

D'un point de vue statistique, ses quatre arrêts témoignent à première vue d'une partie maîtrisée, sans plus. Mais Lucas Chevalier a été déterminant dans les cages pour permettre aux Lillois de glaner leur première victoire de la saison contre Nantes. Impeccable au moment de sortir dans les pieds de Marcus Coco parti à la limite du hors-jeu (39e), l'international espoir a préservé son but inviolé en seconde période. Y compris après l'expulsion de son défenseur Alexsandro (78e), en effectuant une belle parade sur le coup franc en force de Mostafa Mohamed qui a suivi.

"Ma progression nécessite d'être performant sur le peu de ballons à négocier. J'ai dû rester attentif pour gérer la profondeur. Aujourd'hui j'ai pu aider l'équipe, a-t-il réagi au micro de Prime Video après le match. Après ma première saison en Ligue 1, je n'ai plus le même statut. On attend un peu plus de moi, j'essaie de montrer l'exemple, de donner de la voix et d'impacter avec ce leadership". Grâce à son gardien formé au club, le Losc a pu capitaliser sur l'ouverture du score préalable de Jonathan David (1-0, 66e), tandis qu'Adam Ounas plié la partie (90e+4, 2-0).

La polémique : Lorient dénonce des pressions niçoises

Le président lorientais, Loïc Féry, a fait une sortie remarquée à la pause de la rencontre de son club face aux Aiglons. "Si l'OGC Nice est arbitré favorablement en deuxième période contre le FC Lorient, on se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral à la mi-temps. Méthodes d’un autre temps dans une Ligue 1 moderne et sereine", a-t-il écrit sur Twitter, visant sans le nommer Florent Ghisolfi.

A Nice, on s'était plaint d'un pénalty oublié en première période pour une faute sur Evann Guessand, dont une image de la chaussure déchirée sur l'action a pourtant circulé sur les réseaux sociaux. Titulaire à la place de l'ancien Merlu Terem Moffi, l'attaquant a par ailleurs marqué après la pause. Un but validé, à juste titre, avec l'aide de la Goal Line Technology (1-0, 63e). L'égalisation bretonne de Siriné Doucouré a permis d'éviter d'aggraver la polémique (1-1, 77e).