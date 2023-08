France-Fidji : le baroud d'honneur des joueurs sur la sellette avant la liste pour la Coupe du monde

L'équipe de France, fortement remaniée, a disposé des Fidji, samedi à Nantes (34-17), deux jours avant la liste des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde.

Malgré la chaleur étouffante nantaise, Fabien Galthié a dormi sur ses deux oreilles. Sept jours après le psychodrame des blessures de Romain Ntamack et Cyril Baille, le stratège des Bleus n'a perdu aucun de ses lieutenants contre les Fidji (34-17), samedi 19 août. L'heure n'est pourtant pas tout à fait à la quiétude pour le Lotois. Trente-huit heures après le coup de sifflet final, il présentera sur TF1 la liste des 33 gaillards retenus pour la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre).

Mécaniquement, le staff privera neuf éléments du "rendez-vous d'une vie" et, si Galthié ne cesse de dépeindre ce "cut" comme un "non-événement", il doit forcément procéder à quelques arbitrages. Quelque part entre le poulet du midi et la sieste dominicale, les derniers doutes devront être dilapidés. "Si on attend dimanche pour faire la liste, c'est qu'on n'a rien fait pendant quatre ans", a pourtant balayé Galthié en conférence de presse.

Gageons cependant que la revue d'effectif opérée samedi allait au-delà de la simple récompense pour des joueurs jusque-là peu alignés en préparation. A ce jeu, les éléments dans la balance n'ont fait qu'accentuer les nœuds dans le cerveau du sélectionneur. Outre certains dont le sort n'inspire guère de craintes – Peato Mauvaka, Jonathan Danty ou Grégory Alldritt – d'autres ont fait tout leur possible pour rebattre les cartes. "On sait que la liste arrive et, individuellement, ça pousse sans doute à se dépasser", a ainsi avoué le pilier gauche Reda Wardi.

Jaminet a frappé fort

Citons en premier lieu Melvyn Jaminet, en délicatesse cette saison et concurrencé par le "revenant" Brice Dulin. L'arrière toulousain se savait menacé et a fait état des qualités qui l'avaient rangé parmi les "ovnis". Sûr de son fait sur les ballons hauts, il a excellé au pied, à la fois face aux perches (7/8, 19 points) et dans le jeu courant. Dans une configuration où le titulaire du poste, Thomas Ramos, pourrait dépanner à l'ouverture, Jaminet a marqué des points.

L'ailier Louis Bielle-Biarrey (20 ans) a été à l'origine du premier essai, et si quelques excès de gourmandises sont à relever sur des oublis de soutiens, cela veut aussi dire que les exigences vont désormais au-delà de la simple curiosité. Sur l'autre flanc, Yoram Moefana (66 mètres parcourus, 3 défenseurs battus) a été dans le coup sans particulièrement briller, mais la polyvalence de l'habituel trois-quart centre constitue un sérieux atout. Disparu après un premier test délicat en Ecosse, le pur ailier Ethan Dumortier peut en faire les frais.

Le centre Arthur Vincent, plutôt tranchant et actif, a montré son retour en forme après ses deux ruptures des ligaments croisés et a, lui aussi, l'avantage de la polyvalence. Mais Emilien Gailleton, l'autre novice de la bande (20 ans) non retenu samedi, dispose du même profil, et il n'y aura sans doute pas de place pour tout le monde.

Embouteillage maximal en troisième ligne

Si Bison Futé souhaitait hiérarchiser les postes les plus encombrés, la troisième ligne afficherait noir vu les embouteillages au poste. De retour de blessure, François Cros a, comme à son habitude, rayonné dans les tâches obscures (15 plaquages et une forte activité dans les rucks). Dylan Cretin n'a pas été en reste dans ces zones de combat et a montré son utilité en touche.

"J'ai envie de féliciter les finisseurs, quand ceux qui entrent amènent un tel impact, ça fait du bien", a souligné l'autre larron de cette troisième ligne, Grégory Alldritt. Pensait-il à Sekou Macalou ? Auteur d'un essai de filou lors d'une entrée en jeu globalement enthousiasmante, le Parisien s'est invité dans la danse, dans laquelle il convient d'inclure Paul Boudehent, très en vue lors des deux premiers tests mais laissé hors du groupe samedi, et le cadre Anthony Jelonch, indispensable mais toujours en phase de reprise. Le chassé-croisé aoûtien du poste fera un déçu, voire deux si l'utilisation de Peato Mauvaka en numéro 8, testée samedi, est reconduite.

"On a deux jours pour officialiser un groupe, mais tout est prêt", a synthétisé Galthié. Et le sélectionneur de rappeler que les positions ne seront pas tout à fait figées : "Il pourrait y en avoir certains qui ne seront pas dans les 33 et seront les héros de cette compétition. Il y a déjà eu des exemples." Demandez au Néo-Zélandais Stephen Donald, dérangé en pleine partie de pêche pour remplacer Dan Carter, blessé lors du Mondial 2011, puis auteur de la pénalité de la gagne en finale...