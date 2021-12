Mondial de hand féminin : "Cette équipe de France a un bel avenir devant elle", promet Jérôme Fernandez

Les Bleues n'étaient qu'à une mi-temps de réaliser le doublé, après leur titre olympique remporté aux Jeux de Tokyo. Mais l'équipe de France féminine de handball s'est inclinée en finale du Mondial face à la Norvège (22-29), dimanche 19 décembre, à Granollers. Jérôme Fernandez, double champion olympique, triple champion d'Europe et quadruple champion du monde, souligne la très bonne dynamique des joueuses d'Olivier Krumbholz malgré la défaite.

Franceinfo: sport : Avec l'équipe de France masculine, vous avez réussi à réaliser le doublé (champion olympique en 2008 et champion du monde en 2009) une fois pendant votre carrière. En quoi est-il si difficile d’accomplir un tel exploit ?

Jérôme Fernandez : Ce qui est compliqué, c’est que la compétition survient très rapidement après les Jeux. Il y a de la fatigue mentale. Au début, nous ne la ressentons pas forcément, car nous sommes encore sur l’euphorie du titre conquis. Mais au fur et à mesure que les matchs s’enchaînent, la fatigue mentale s’accumule.

C'est terminé : 22-29



La France s'incline face à la Norvège au terme d'un match très complexe.



Les Bleues terminent donc deuxième de ce mondial et sont donc Vices Championnes du Monde ! Félicitations à elles #FRANOR #BleuetFier pic.twitter.com/TV1sj7ZCkp — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 19, 2021

Surtout, en tant que champions, nous sommes devenus l’équipe à battre. Même si les adversaires que nous affrontons ne sont pas favoris pour le titre, ils veulent faire le meilleur match possible pour créer la surprise. C'est pour ça que, très souvent, le début de compétition est difficile. Lorsque nous avons réalise le doublé en Croatie (2009), nous avions un banc de touche du même niveau que les titulaires. Cela n’a pas forcément été le cas chez les filles durant cette compétition, car il y a eu du renouvellement. Mais c’est déjà très beau qu’elles aient réussi à se hisser en finale. Elles ont fait preuve de beaucoup de stabilité dans leur jeu malgré l’enjeu important.

Quels sont les ingrédients qui ont manqué à cette équipe de France pour s'imposer face à la Norvège selon vous ?

Je dirais qu'il a manqué de la justesse et de l’expérience sur le plan offensif. L’équipe de France est la meilleure nation pour aller conquérir des médailles et des titres, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Mais pour y parvenir, les garçons ont su améliorer leur jeu d’attaque à un moment donné, en y amenant davantage de variété. C’est peut-être ce qui a manqué aux Bleues pour battre la Norvège et être sacrées championnes du monde.

L’équipe de France fait tout de même preuve d’une certaine constance au très haut-niveau, composée à la fois de cadres et de jeunes joueuses moins expérimentées...

C’est très impressionnant ce qu’elles réalisent depuis 2016. Elles peuvent être très fières de leur parcours. Ce qu’elles ont réussi à faire ces dernières années, c’est ce qu’ont réussi à faire les garçons depuis plusieurs générations : on intègre des nouveaux joueurs au fur et à mesure et on accepte d’être de passage en équipe de France. Surtout, on accepte d’être au service de l'équipe. Le rôle de chaque joueur doit être bien défini par le coach.

Je suis persuadé que cette équipe de France a un bel avenir devant elle. Il y a forcément de la déception d’avoir perdu une finale, mais les joueuses finiront un jour par se rendre compte qu’elles ont réalisé quelque chose d’extraordinaire. Il faut que l'équipe construise patiemment le renouvellement de son effectif et se prépare à valider le titre de championne olympique à Paris. De nouvelles joueuses vont faire leur arrivée et il faut garder les JO 2024 en ligne de mire.