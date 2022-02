Transferts : des gros coups, des paris, des Bleus qui veulent se relancer… Ce qu'il faut retenir du marché hivernal

L'été avait été très mouvementé. La cadence a été à peine moins intense cet hiver sur le marché des transferts. Le mois de janvier a permis des ajustements et des opportunités plus que de grands bouleversements. Mais les clubs ne se sont pas tournés les pouces pour autant. Les mouvements n'ont pas manqué, et certains grands noms sont impliqués.

Digne, Martial, Ndombélé : objectif Mondial

Avec la Coupe du monde en point de mire à la fin de l'année, des internationaux en difficulté ont pu faire de ce marché de l'hiver l'occasion de redorer leur CV aux yeux de Didier Deschamps en changeant de club. Régulièrement appelé par le sélectionneur, Lucas Digne n'a pas attendu que sa position s'enlise à Everton où une mauvaise passe et une bisbille avec l'entraîneur Rafa Benitez (depuis licencié) l'avaient conduit sur le banc. Le latéral gauche reste en Premier League : il s'est engagé avec Aston Villa, club entraîné par Steven Gerrard. Un transfert estimé à 30 millions d'euros.

Le championnat anglais a aussi vu Anthony Martial et Tanguy Ndombélé changer de crèmerie. Le premier, en manque de jeu à Manchester United (quatre titularisations depuis le début de saison), va chercher à retrouver la lumière au FC Séville, avec un prêt de six mois sans option d'achat. Habitué au banc de Tottenham depuis l'arrivée de l'entraîneur Antonio Conte, Tanguy Ndombélé a espéré un temps signer au PSG. Finalement, le milieu de terrain retrouve bien la Ligue 1, mais du côté de l'Olympique lyonnais, où il avait explosé entre 2017 et 2019. Il a six mois pour convaincre le club rhodanien d'activer son option d'achat. Les Spurs - qui ont aussi prolongé Hugo Lloris - ont par ailleurs effectué un petit ménage durant l'hiver : arrivées de Bentancur, Kulusevski, départs d'Alli, Lo Celso et Gil.

Le paradoxe Barça

On disait le FC Barcelone exsangue financièrement, obligé de réclamer de gros efforts financiers à certains de ses cadres pour pouvoir inscrire ses derniers arrivants cet été. Cela n'a pourtant pas empêché le club catalan d'être un des grands animateurs de ces dernières semaines. Entre les blessures en pagaille (Fati, Depay, Braithwaite) et la retraite de Sergio Agüero pour un problème cardiaque, le Barça a dû revoir ses plans offensifs. Chose faite, et dans les grandes largeurs !

Avec ses 55 millions d'euros (+10 de bonus) investis pour Ferran Torres, l'arrivée de l'ancien ailier de Manchester City est le deuxième transfert le plus onéreux de ce mercato. Autre renfort sur les côtés, l'ancien du centre de formation Adama Traoré arrive de Wolverhampton sous forme de prêt avec option d'achat. Pierre-Emerick Aubameyang devrait également débarquer d'Angleterre, après avoir agité les dernières heures du mercato. Ni Arsenal, ni le Barça n'ont encore officialisé le deal, annoncé par plusieurs médias (transfert gratuit, mais salaire partagé jusqu'à la fin de la saison). Cette attaque largement renouvelée doit désormais donner un nouvel élan à l'équipe de Xavi, médiocre cinquième de Liga. Si Barcelone n'a pas réussi à trouver une porte de sortie à Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho est, lui, parti à la relance à Aston Villa. Samuel Umtiti, annoncé partant, a finalement prolongé.

Newcastle, une folie mesurée

Les Magpies n'ont pas (encore ?) la folie des grandeurs. Racheté par un consortium saoudien qui en a fait le club avec la plus grande puissance financière, Newcastle s'est montré globalement raisonnable. L'actuel 18e de la Premier League a fait du Lyonnais Bruno Guimaraes sa première dépense majeure (50 millions d'euros), au milieu de recrues plutôt ciblées et qui connaissent la Premier League comme l'attaquant Chris Wood ou l'international anglais Kieran Trippier.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães au club anglais de @NUFC pour un montant total *bonus compris de 50,1M€, ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. https://t.co/JeKatWkEBy — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2022

Certes, les Magpies ont tout de même profité de leur nouvelle manne financière (plus de 102 millions d'euros hors bonus), mais ils n'ont pas fait exploser le marché comme certains l'envisageaient. Dans un marché hivernal d'ajustement, la majorité des grands noms n'étaient de toute façon pas amenés à bouger. L'été prochain risque d'être bien plus agité sur les bords de la Tyne.

Les paris de Saint-Etienne et Bordeaux, l'OM malin, le PSG ne vend pas

Outre le départ de Guimarães, la Ligue 1 n'a non plus été en reste question transactions. Certains clubs n'avaient guère le choix. Lancés dans leur opération sauvetage, Saint-Etienne (Mangala, Gnagnon, Crivelli, Bernardoni, Sako…) et Bordeaux (Guilavogui, Marcelo, le prometteur Amhedhodzic) ont tenté de se renforcer.

Marseille, malgré son budget étriqué, a peut-être flairé de nouvelles belles affaires. Les supporters phocéens suivront de près Cédric Bakambu, buteur dès son premier match à Lens, Sead Kolasinac, avant de découvrir le méconnu défenseur français Samuel Gigot, qui débarquera du Spartak Moscou seulement en fin de saison.

Le Paris Saint-Germain cherchait pour sa part à dégraisser, et comme souvent ces dernières années n'y est pas parvenu. Des nombreux candidats au départ pour anticiper ses prochaines emplettes, seul Rafinha (prêté à la Real Sociedad) a fait ses valises. Le leader du championnat a laissé à l'Olympique lyonnais la palme du transfert le plus coûteux (estimé à 15 millions d'euros) avec la venue du Brestois Romain Faivre. Lille a aussi été actif avec le retour de Hatem Ben Arfa en L1, et plusieurs départs (Ikoné à la Fiorentina, Yazici au CSKA Moscou). A suivre également les prestations de Jens Cajuste, recrue la plus chère de l'histoire du Stade de Reims (10 millions d'euros), ou encore Patrick Berg, jolie pioche réalisée par le RC Lens.

Vlahovic à la Juve, Diaz à Liverpool, Alvarez à Manchester City : les cadors anticipent

Qui dit marché des transferts dit chèques juteux, et ce mois de janvier ne fait pas exception, notamment parmi les grands d'Europe. Plus que les habituels achats précipités de dernière minute, les principaux transferts de l'hiver semblent montrer que les grands clubs préparent l'avenir. Outre Ferran Torres au FC Barcelone, la Juventus Turin, engluée en Serie A et en pleine transition a craqué pour la dernière sensation dans le pays, l'attaquant serbe de la Fiorentina Dusan Vlahovic (les médias italiens parlent d'un transfert de plus de 70 millions d'euros). Orpheline de Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame espère combler ce vide avec l'avant-centre de 22 ans, déjà auteur de 17 buts en championnat cette saison.

Most Serie A goals scored in a calendar year since 1961:



◉ 33 - Dušan Vlahović (2021)

◉ 33 - Cristiano Ronaldo (2020)



Juventus replace one goalscoring No.7 with another. pic.twitter.com/7pHT4MSPDE — Squawka Football (@Squawka) January 28, 2022

La course à l'armement a aussi fait rage en Premier League. Liverpool complète le podium des plus gros transferts du mercato avec les quelque 45 millions d'euros (+15 de bonus) investis sur le prolifique ailier du FC Porto Luis Diaz (25 ans). Dans les dernières heures lundi, Manchester City s'est offert la pépite de River Plate Julian Alvarez, international avec l'Argentine à seulement 22 ans. Recruter dès l'hiver, un bon moyen de prendre la concurrence de vitesse et de limiter la flambée des prix durant l'été.

Les stars libres dans l'attente

Ces promesses du football mondial ont presque éclipsé le sort des joueurs en fin de contrat à la fin de la saison, et donc libres de pouvoir s'engager où bon leur semble depuis le 1er janvier. Mais à l'exception de l'étonnante signature de Lorenzo Insigne, cadre du Napoli et de la sélection italienne, à Toronto, les autres grands noms se font attendre.

La drague se poursuit autour de Kylian Mbappé, toujours pris entre une prolongation au PSG et une arrivée au Real Madrid. Paul Pogba et Ousmane Dembélé attisent les convoitises parisiennes. Poussé vers la sortie dès cet hiver au terme de plusieurs jours de joute verbale, Dembélé reste en Catalogne, même si rien n'assure qu'il jouera pour les Blaugranas d'ici la fin de la saison.

La tension est aussi présente dans le Piémont, où le dossier Paulo Dybala traîne en longueur et agace les dirigeants de la Juventus Turin. En Ligue 1, si le Nantais Randal Kolo Muani rejoindra Francfort, Boubakar Kamara (OM) reste sans point de chute. Une situation qui ne devrait pas durer.