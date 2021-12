Football : l'Espagnol Ferran Torres quitte Manchester City et rejoint le FC Barcelone

Ce n'était plus qu'une question d'heures. Le transfert du joueur de Manchester City Ferran Torres vers le FC Barcelone a été officialisé mardi 28 décembre. L'international espagnol de 21 ans s'est engagé jusqu'en 2027, a annoncé le club catalan.

De retour au pays

"Le FC Barcelone et Manchester City ont trouvé un accord concernant le transfert de Ferran Torres, qui s'est engagé avec le club blaugrana jusqu'en 2027", a expliqué le Barça dans un communiqué sur son site internet.

Ferran Torres fait donc son retour en Espagne, seulement un an et demi après avoir quitté Valence, son club formateur. La somme de son transfert est estimée à 55 millions d'euros par la presse espagnole, ce qui fait de lui la recrue espagnole la plus chère de l'histoire du club, devant David Villa (40 millions d'euros en 2010). Il aura disputé 43 matchs et inscrit 16 buts sous le maillot des Citizens, et remporté la Premier League en 2021 ainsi que la Coupe de la Ligue anglaise.