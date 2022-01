Football : Kylian Mbappé, Paul Pogba, Boubacar Kamara, Lorenzo Insigne… Bientôt en fin de contrat, ils pourraient agiter le mercato

(HERMAN DINGLER / ORANGE PICTURES / DPPI VIA AFP / MIKE KIREEV / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / FRANCO ROMANO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Le mercato d’hiver 2022 démarre ce samedi 1er janvier, avec ses mouvements attendus, ses transferts étonnants, et ses folles rumeurs. Un marché qui devrait être animé ce mois de janvier par de nombreux joueurs bientôt en fin de contrat, qui cherchent d’autres aventures, un nouveau rebond, ou bien des leviers de négociation pour discuter d’une prolongation. Tour d’horizon de ces noms qui vont rythmer cette période de transferts.

Kylian Mbappé (PSG), le Real Madrid en ligne de mire

C’est le nom qui agite tous les mercatos depuis plusieurs saisons. La star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé devrait être une nouvelle fois l’une des principales attractions du mercato d’hiver 2022, à six mois de la fin de son contrat avec Paris. Il n’a jamais caché son envie de rejoindre le Real Madrid, un rêve qui avait failli se concrétiser l’été dernier, avant que le PSG ne ferme la porte.

"Je finirai la saison à 100% avec le PSG" affirme Kylian Mbappé au micro de @BeckyCNN : https://t.co/UB7IAByH3S pic.twitter.com/PMSvFVgWRH — CNN France (@CNNFrancePR) December 28, 2021

Une folle rumeur a bien laissé courir l’idée d’un transfert dès le mois de janvier, mais elle a été balayée de la main par le joueur lui-même. "Je ne signerai pas avec le Real en janvier. Je vais finir la saison à 100% avec Paris, et je vais tout donner pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France", a-t-il assuré lors d’une interview à CNN mardi 28 décembre. Le champion du monde sera bientôt libre de discuter et négocier avec les Merengue, et semble prêt à attendre un départ libre à l’été.

Paul Pogba (Manchester United), partir pour mieux rebondir

Un autre pilier indiscutable de l’équipe de France pourrait bientôt changer d’air. Paul Pogba arrive lui aussi à la fin du contrat qui le lie à Manchester United, où il était revenu en 2016, après y avoir effectué la fin de sa formation. Le milieu de terrain a perdu ses repères en Angleterre, et il ne semble pas rentrer dans les plans du nouvel entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de saison, Ralf Rangnick, raisons pour lesquelles il n’a pas pour l’instant prolongé son contrat avec les Red Devils. S’il visait un temps un retour à la Juventus, où il a brillé entre 2012 et 2016, Paul Pogba pourrait aussi rejoindre le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, qui auraient manifesté de l’intérêt pour le joueur.

Luka Modric (Real Madrid), pas encore l’heure de quitter la maison

Le milieu de terrain croate fait également partie des grands joueurs en fin de contrat en juin. A 36 ans, Luka Modric arrive au terme de sa dixième saison sous les couleurs du Real Madrid, avec qui il a tout gagné, et pourrait avoir des envies d’ailleurs. Son profil pourrait intéresser plusieurs grands clubs européens à la recherche d’un numéro 10 technique et travailleur. Mais la tendance en Espagne serait plutôt à une prolongation du Ballon d’Or 2018 pour un an de plus, comme l’annonçait Marca mi-novembre.

Hugo Lloris (Tottenham), nouveau départ sous Antonio Conte

Il est aussi possible que l’on parle du gardien des Bleus lors du marché hivernal des transferts. Fin octobre, la situation d’Hugo Lloris paraissait délicate, au sein d’un Tottenham en perte de vitesse, et l’hypothèse d’un départ en fin de saison, après dix ans à défendre les couleurs du club londonien, prenait de l’épaisseur. Il se murmure que des clubs français ambitieux, comme Nice, son club formateur, auraient manifesté leur intérêt pour le portier de 35 ans.

A clean sheet for the birthday boy. pic.twitter.com/Yxrioga7Ki — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 26, 2021

Si depuis l’arrivée d’Antonio Conte début novembre, les Spurs et Lloris revivent, le technicien italien reste flou sur l’avenir de son portier. "Je pense qu'Hugo veut rester dans ce club. Il aime le club, il se sent bien à Tottenham. Il va certainement discuter avec le club pour essayer de trouver une solution", a déclaré l'entraîneur italien.

Selon les médias anglais, des discussions pour une prolongation auraient été entamées. D’autant qu’on ne se dirige vraisemblablement pas vers un mercato de chaises musicales du côté des gardiens, ce qui rendrait la tâche difficile à Hugo Lloris pour trouver un point de chute en cas de départ.

Boubacar Kamara (Marseille), l’envie d’aller voir ailleurs

Le dossier Boubacar Kamara pourrait aussi animer ce mercato. Le défenseur formé à l’Olympique de Marseille, où il a débuté parmi les pros en 2016, est libre de signer où il le souhaite à partir de ce samedi, et il pourrait donc avoir des envies d’ailleurs, et il ne semble plus indéboulonnable aux yeux de Jorge Sampaoli. "J'espère qu'on va trouver une solution, j'espère la meilleure pour lui et pour le club et s'il part, lui trouver un remplaçant", avait estimé son entraîneur le 21 décembre dernier.

A six mois de la fin de son contrat, le jeune joueur est suivi par plusieurs clubs en Angleterre, dont Manchester United, qui serait prêt à le recruter dès cet hiver, selon le Daily Star. Le profil de Boubacar Kamara intéresserait aussi Newcastle.

Lorenzo Insigne (Naples), l’appel des Amériques

L’international italien devrait également faire parler de lui cet hiver, alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec Naples. Selon les médias italiens, sa carrière devrait se poursuivre de l’autre côté de l’Atlantique, en Major League Soccer (MLS). Le champion d’Europe aurait en effet reçu une proposition du Toronto FC, avec un salaire d’environ 10 millions d’euros. L’accord devrait être finalisé cet hiver, pour une arrivée du joueur de 30 ans au Canada à l’été.

Insigne, e se spuntasse una big? Ancora zero offerte ma attenti al finale a sorpresa... https://t.co/e1L0Pg1VTo — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 28, 2021

Paulo Dybala (Juventus) et Ousmane Dembélé (Barcelone), sur le chemin de la prolongation

Les noms de Paulo Dybala et d’Ousmane Dembélé ont aussi longtemps circulé dans le cercle des futurs candidats à des départs libres. L’Argentin de la Juventus et le Français du Barça ont fait traîner les négociations avec leurs clubs et ont laissé planer le doute sur leur avenir.

Mais ils devraient chacun continuer l’aventure. Les médias italiens annoncent que la prolongation de Paulo Dybala avec la Juventus n’est qu’une question de jours, tandis qu’Ousmane Dembélé a partagé il y a peu sur Instagram une publication de son club assurant "qu’il n’y a rien de mieux qu’être un supporter du Barça".