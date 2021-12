Football : Kylian Mbappé assure qu'il va "finir la saison à 100%" avec le PSG

Il est au cœur de toutes les rumeurs, mais il garde les yeux sur ses objectifs avec Paris. Kylian Mbappé a accordé une interview à CNN, à Dubai, mardi 28 décembre, dans laquelle il aborde les mois à venir avec le Paris Saint-Germain, son avenir, et la double confrontation à venir avec le Real Madrid sur la scène européenne.

"Je finirai la saison à 100% avec le PSG" affirme Kylian Mbappé au micro de @BeckyCNN : https://t.co/UB7IAByH3S pic.twitter.com/PMSvFVgWRH — CNN France (@CNNFrancePR) December 28, 2021

L'attaquant qui vient de fêter ses 23 ans a notamment assuré qu'il allait "finir la saison à 100%" avec le PSG. "Je vais tout donner pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France", a-t-il poursuivi.

"Tout donner pour le PSG"

Le champion du monde est aussi revenu sur le huitième de finale de Ligue des champions à venir contre le Real Madrid. "Nous devons être prêts parce que c'est le moment [...] Nous avons l'équipe pour gagner. C'est très important pour nous, pour le club, pour tous les fans, pour tous ceux qui aiment le PSG", a-t-il martelé.

Et alors qu'il n'a jamais caché son envie de rejoindre le club de la capitale espagnole, il s'est montré élusif sur son avenir proche : "Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid." Avant de réaffirmer que toute son attention était dirigée vers Paris et le terrain : "Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG."