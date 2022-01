Ligue 1 : Hatem Ben Arfa signe à Lille pour six mois

"Un nouveau Dogue en ville." C'est par ces cinq mots et une vidéo sur les réseaux sociaux que Lille a annoncé, mercredi 19 janvier, la signature pour six mois de Hatem Ben Arfa. Libre de tout contrat depuis son départ de Bordeaux l'été dernier, le milieu offensif de 34 ans évoluera avec les Nordistes jusqu'à la fin de la saison.

"Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le Losc, a-t-il déclaré dans le communiqué annonçant son arrivée. C’est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de champion de France. Je suis heureux de signer dans ce club qui ne cesse de monter. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition."

Ben Arfa a la bougeotte...

Depuis son départ du PSG à l'été 2018, Hatem Ben Arfa a multiplié les courtes expériences. Il a passé une saison avec le Stade rennais, avec à la clé une Coupe de France remportée en 2019 durant la présidence d'Olivier Létang, qu'il retrouvera dans le Nord. Il avait ensuite signé en Espagne fin janvier 2020, à Valladolid, après plus de six mois sans jouer.

Après cinq matchs seulement, le joueur formé à l'OL avait quitté le club ibérique pour retrouver la France aux Girondins de Bordeaux en octobre 2020. En une saison, le gaucher avait cumulé deux buts et cinq passes décisives en Ligue 1 mais n'avait pas prolongé l'aventure dans le Sud-Ouest. Au Losc, il remplace numériquement le Turc Yusuf Yazici, prêté mercredi au CSKA Moscou avec une option d'achat.