DIRECT. Ligue des champions : le PSG a 90 minutes pour remonter son retard face à Manchester City et se hisser en finale. Suivez et commentez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: On va jouer le 7 % de chances... 3-2 pour le PSG, avec un but de Kylian Mbappe rentré en fin de match !

: 2-0 Manchester city

: 1-0 pour Paris

: perso j'espère une victoire de Manchester . 3-0 bonne soirée

: Comme j'avais parié juste au score dans ce live à l'aller je retente ma chance ce soir... Avec un 3-2 pour le PSG !

: Rappelons qu'une entrée de live à la gloire du vainqueur est offert au meilleur pronostiqueur de la soirée.

: L'an dernier, Pep Guardiola avait perdu un quart de finale à la portée de son armada de stars contre Lyon, en partie à cause d'un bidouillage tactique dont il a le secret. Va-t-il de nouveau succomber à son péché mignon contre Paris ? On peut s'interroger sur le choix de Fernandinho pour remplacer Rodri, au poste de milieu défensif... Le Brésilien pourrait même s'intercaler dans la défense.

: Bonsoir à tous. Quelles que soient les compos, je crois que c'est la motivation qui fera la différence ce soir. Et de ce côté là, j'ai de gros doutes sur certains joueurs parisiens.

: Je vois un beau match du PSG qui gagnera 3-1 avec un doublé de Neymar. Et en finale le PSG qui s'impose 2-0 face au Real Madrid. Pour revenir à la demi-finale, je pense que Manchester City va prendre confiance et sera mené 2-0 à la mi-temps avant de se réveiller, mais trop tardivement.

: C'est le moment tant attendu des pronostics de la rédaction. Andrea La Perna imagine un succès de City 3-1, "un peu le même scénario qu'au match aller". Yann Thompson est sur la même longueur d'ondes avec un nul 2-2 qui serait fatal aux partenaires de Neymar. Fabien Jannic-Charbonnel nous prédit une longue soirée, avec un succès 2-1 des Parisiens puis les tirs au but. Quant à moi, je veux croire à l'exploit avec un succès 3-2 des Parisiens, et qui sait avec un doublé de Mitchell Bakker, l'improbable latéral néerlandais remplaçant au coup d'envoi.



On attend les vôtres dans les commentaires !

: A l'heure du dîner, voici un nouveau point sur l'actualité avec entrée, plat, dessert et digestif :



• H-1 avant le coup d'envoi de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester City. Battus 2-1 au Parc des princes, les Parisiens débuteront la rencontre sans leur meilleur buteur cette saison, Kylian Mbappé, qui est sur le banc en raison d'une blessure au mollet.

: Le match se joue à Manchester, et pour l'instant, du côté de la météo, il pleut des hallebardes. La pelouse est recouverte de gros grêlons blancs. Décidément, après la neige tombée en abondance à Munich et le terrible orage qui s'était abattu sur Paris au match aller, la météo de cette Ligue des champions est imprévisible.



Voyons le côté positif, Neymar pourra se rouler par terre en toute sécurité.





: C'est sur Neymar que reposera principalement la force de frappe du PSG. Pas de chance, le Brésilien a perdu le chemin des filets en phase à élimination directe en Ligue des champions. Heureusement, éliminer Manchester City, il sait faire. Avec le Barça en l’occurrence, en 2014 et en 2015, les deux fois en huitièmes de finale.

: Côté parisien, confirmation de la présence de Kylian Mbappé sur le banc, qui sera remplacé en pointe par Mauro Icardi. Le coach parisien Mauricio Pochettino a décidé de muscler son milieu de terrain avec la doublette Paredes-Herrera derrière Marco Verratti.

: Les compositions des deux équipes viennent de tomber. Côté City, c'est grosso modo la même équipe qu'à l'aller, avec des changements postes pour postes au bénéfice de Zinchenko dans la défense et de Fernandinho au milieu de terrain.

: Bonjour à toutes et à tous ! Je vais vous donner une statistique pour rassurer les supporters parisiens qui nous lisent. Le PSG mène 4-0 au nombre de joueurs déjà vainqueurs d’une Ligue des champions. Quand Neymar, Di Maria, Rafinha et Navas ont déjà soulevé la coupe aux grandes oreilles, aucun des joueurs de Manchester City ne l’a encore fait.

: Ce n'est pas tout à fait pour accueillir Andréa La Perna dans le live que les supporters de Manchester City ont sorti leurs plus beaux fumigènes bleus. Mais pour saluer leurs joueurs, à 90 minutes d'une première finale de Ligue des champions.

: Bonjour Yann, bonjour à toutes et à tous ! Soirée de gala pour les footeux de franceinfo ! Non seulement parce qu'il y a un énorme choc de Ligue des champions, mais aussi parce que le camarade Andréa La Perna, de franceinfo sports, livera ce match ici-même ! Pour vous donner une idée, son truc, ce sont les chiffres, il a un Bertrand Renard dans chaque orteil. Il vous apportera un éclairage statistique pendant la rencontre.







: Vous n'êtes pas sans savoir que le PSG joue gros, ce soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Et qui de mieux que Pierre Godon et Andréa La Perna pour vous faire vivre la rencontre, pendant que je suis le reste de l'actualité ? Entrez ici, messieurs...





• Le Paris Saint-Germain a besoin d'un nouvel exploit chez un grand d'Europe, Manchester City, vainqueur de la demie aller (2-1), afin de disputer une seconde finale de Ligue des champions d'affilée. Les Parisiens devront composer avec un Kylian Mbappé affaibli, qui débutera sur le banc.



: Kylian Mbappé sera remplaçant ce soir pour la demi-finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, a appris franceinfo de source proche du club parisien. Le Français est victime d'une contracture au mollet droit.

: Le "Special One" rebondit en Italie. José Mourinho va entraîner de l'AS Roma à partir de l'été prochain et pour les trois prochaines saisons, annonce le club italien. Le technicien portugais, double vainqueur de la Ligue des champions avec Porto (2004) et l'Inter Milan (2010), retrouve ainsi l'Italie après avoir coaché l'Inter de 2008 à 2010.

• Gagner en marquant au moins deux fois. Voilà ce que doivent faire les joueurs du PSG ce soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Franceinfo sport vous détaille les raisons d'y croire.



• Gagner en marquant au moins deux fois. Voilà ce que doivent faire les joueurs du PSG ce soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Franceinfo sport vous détaille les raisons d'y croire.

: Les sélectionneurs ont jusqu'au 1er juin pour soumettre à l'UEFA leur liste des 26. Mais entre cette date et leur premier match, ils pourront librement remplacer un joueur en cas de "blessure ou de maladie sérieuses", et le Covid en fait évidemment partie. Par ailleurs, les gardiens pourront être remplacés avant chaque match "en cas d'incapacité physique, même si un ou deux gardiens de la liste sont encore disponibles".





: Vous avez un peu plus de chances de recevoir un coup de fil de Didier Deschamps. Pour faire face aux risques de contamination au Covid-19 et de quarantaine, l'UEFA autorise les équipes qualifiées pour l'Euro à convoquer 26 joueurs au lieu de 23 habituellement.



En revanche, seuls 23 joueurs devront figurer sur la feuille de match "pour chaque rencontre". Les sélectionneurs pourront ajuster cette liste au fil du tournoi grâce aux trois joueurs supplémentaires. Tout est expliqué ici.









• Gagner en marquant au moins deux fois. Voilà ce que doivent faire les joueurs du PSG ce soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Franceinfo sport vous détaille les raisons d'y croire.

: Un chiffre pour les amateurs de foot et de stats : seulement 7% des équipes ont réussi à se qualifier en Ligue des champions dans la configuration du PSG. Pour autant, il y a des raisons de croire que les Parisiens peuvent quand même sortir Manchester City ce soir, en demi-finale retour, malgré leur défaite 2-1 à l'aller. Franceinfo sport vous dit lesquelles.







