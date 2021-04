DIRECT. Ligue des champions : le PSG retrouve Manchester City sur sa route vers la finale. Suivez et commentez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: La composition des "Citizens" est tombée il y a quelques minutes. Comme attendu, Pep Guardiola aligne une foultitude de milieux de terrains sans réel attaquant de métier, Agüero et Jesus étant relégués sur le banc.

: Carton rouge pour Neymar, Mbappé sort sur blessure, Paris perd 4 à 1

: Je pari sur une défaite du PSG ce soir 2-1 (mais une victoire au retour et la qualification !)

: 4-0 pour le PSG

: 0-0, ouais ça fait pas rêver vu les équipes ultra offensives mais ça va flipper des deux côtés...

: Ça aurait bien arrangé les Parisiens que le milieu belge, touché lors de la défaite de City en Cup (contre Chelsea) il y a dix jours ne puisse pas tenir sa place. Mais hélas, de Bruyne s'est rapidement retapé, les fameuses méthodes secrètes du KDB (vous l'avez ?)

: Ce soir je vois le PSG gagner 2-1. Mais j'aurais préféré voir De Bruyne non aligné

: @Jérôme Sans revenir sur le débat des rassemblements en extérieur qui ne tournent pas au cluster (la fête de la musique l'an passé, le carnaval de Marseille etc...), les supporters n'étaient tout de même pas très nombreux vu qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Souvenez-vous des centaines de gens qui étaient resté devant le Parc des Princes pour fêter la qualification contre Dortmund, quelques jours avant l'annonce du premier confinement. Les images qu'on voit aujourd'hui n'ont rien de comparable.

: bonsoir vous les médias pourquoi vous dites rien sur les supporters qui respecte pas les gestes barrières ?

: @dienkrez On peut évidemment le regretter, et plusieurs médias se sont fait l'écho de l'intérêt du groupe TF1 pour diffuser le match (comme ça avait été le cas pour la demi-finale de Lyon l'an passé), mais le projet n'a pas abouti. On peut le regretter, mais pas forcément ceux qui ont payé un abonnement à RMC Sport.

: Bref pas de chaîne nationale qui diffuse le match. pour une demi finale de LDC c'est triste

: Un psg des grands soirs.. 4_1..😉

: 3-1 PSG avec doublé de Mbappé et un but de Di Maria

: On va dire 3-2

: Un bon 2-0 qui fait partir le PSG sur la bonne voie pour la finale

: Des nouveaux pronostics nous parviennent dans les commentaires, manifestement, les supporters parisiens se réveillent :-)

: Mais oui ! Bonne idée ! Affluence des grands soirs autour du stade !! C’est les infirmières en réa qui vont être contentes dans 15 jours ... et nous ? ... eh bien on sera encore enfermés !

: 7-2 pour Paris. Si tel est le cas, j’attends carrément la une !! La bise et bon courage.

: Hello FI! Je tente juste pour l'entrée au live ! 3-1 pour Manchester !

: 0-2 pour Manchester😈

: Je vois une défaite parisienne 2-1, même si je ne l'espère pas :)

: Je prédis (et souhaite) une défaite du PSG. Disons 2-1 pour City

: 2-0 paris

: C'est le moment tant attendu des pronostics de la rédaction. Deux tendances se dégagent : les prudents, Clément Parrot qui annonce un nul 2-2, et moi qui prédit également un nul prolifique 3-3 (les Parisiens, fatigués, cèderont contre Lens samedi 1-0, vous l'aurez lu ici en premier). Et de l'autre côté les optimistes : Adrien Hémard voit un succès 3-1 du PSG quand Élise Lambert nous promet une soirée de légende, avec un succès 5-3 des Parisiens ! Comme d'habitude, nous attendons les vôtres dans les commentaires (et le vainqueur gagne une entrée de live à sa gloire qu'il pourra imprimer et encadrer chez lui :-)).

: Le moins qu'on puisse dire, c'est que les ultras du club parisien se sont surpassés avec un tif qui recouvre toutes les tribunes du Parc des Princes. "En route vers le triomphe final", espèrent-ils.

: Pendant que vous êtes coincés chez vous à cause du couvre-feu, l'ami Adrien Hémard s'est fait rincer aux abords du Parc des Princes. Restrictions sanitaires obligent, il n'y avait pas foule aux abords de l'enceinte.

: Bonsoir Clément, bonsoir à toutes et à tous ! A match exceptionnel, dispositif exceptionnel sur franceinfo.fr ce soir, avec un envoyé spécial au Parc des Princes, Adrien Hémard et moi-même. Un Marseillais (oui, oui, Adrien vibre plus devant les exploits de Valère Germain que devant les dribbles chaloupés de Neymar) et un Lensois aux commentaires, comptez sur notre impartialité pour cette demi-finale de feu.













: J'accueille dans ce direct un supporter lensois qui a toujours été un bon camarade avec moi, même lors des pires défaites du PSG. Mais j'espère que ce soir Pierre Godon portera chance aux Parisiens ! Bonjour Pierre :)





: Bonjour Clément, sens la chaleur de mon coeur

: Il est 18 heures, voici le point sur l'actualité :



: "Une région, une ville derrière vous, en route le triomphe final". Il n'y aura pas de supporters ce soir au Parc des Princes pour le match de Ligue des champions contre Manchester City mais le collectif ultra Paris a tout de même pu accrocher banderoles et bâches au stade (on y voit notamment l'arc de Triomphe).

: Il est 14 heures, voici le point sur l'actualité :



: Il est midi, voici le point sur l'actualité.



: Ballon rond, mais amateur cette fois. Vous avez peut-être vu ces vidéos où des jeunes et moins jeunes essaient de faire rentrer un ballon dans une petite fenêtre d'un immeuble d'Evry (Essonne). Brut vous raconte toute l'histoire de la "lucarne la plus célèbre de France" dans cette vidéo.

: Un troisième projet de reprise du club des Girondins de Bordeaux, incluant les supporters, a été dévoilé. Plusieurs entrepreneurs bordelais proposent de se réunir et d'impliquer les fans, révèle France Bleu Gironde. Il y en aurait "30 000 à 50 000 partout dans le monde prêts à investir", selon leurs calculs.

: Le PSG aura fort à faire face à l'armada de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. France TV Sport présente les forces et les faiblesses de l'équipe mancunienne.

: Si les joueurs du PSG et Manchester City, qui s'affrontent en demi-finale de Ligue des champions, rêvent de soulever ce trophée, cela reste un objectif mineur pour le Qatar, propriétaire du PSG, et l’émirat d’Abou Dabi, propriétaire de Manchester City, qui poursuivent d’autres intérêts économiques.

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



