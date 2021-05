Ligue des champions : quels sont les scénarios qui peuvent permettre au PSG de se qualifier à Manchester ?

En 378 précédents en coupes d'Europe, depuis la saison 1970-1971, seules 7% des équipes battues 2 buts à 1 à domicile sont parvenues à se qualifier pour le tour suivant. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu : contre Manchester City, il faudra se sublimer et signer un exploit historique, mardi 4 mai, en demi-finale retour de la Ligue des champions, pour rejoindre la finale pour la deuxième année consécutive. Pour y voir plus clair, franceinfo: sport s'est penché sur les trois scénarios possibles de ce choc très attendu.

Le PSG est qualifié si...

Seule une victoire pourra qualifier le Paris Saint-Germain. Mais après avoir encaissé deux buts au Parc des Princes mercredi dernier, le club de la capitale doit obligatoirement marquer au moins deux buts sur la pelouse de l'Etihad Stadium pour avoir une chance de se qualifier. Deux cas de figure pour que Paris puisse rejoindre la finale de la Ligue des champions :

• Une victoire par au moins deux buts d'écart ou plus qualifierait, quoi qu'il arrive, les hommes de Mauricio Pochettino.

• Un succès par un seul but d'écart, en ayant trouvé le chemin des filets au moins à trois reprises, offrirait également la qualification aux Parisiens, s'ils inscrivent plus de deux buts (3-2, 4-3, 5-4...). Une mission pas forcément impossible pour ce PSG-là, qui a tout de même étrillé le Barça 4-1 au Camp Nou, et vaincu le Bayern 3-2 à l'Allianz Arena.

Le PSG est éliminé si...

Dans l'histoire récente de la Ligue des champions, l'exploit de l'Ajax Amsterdam, en 2019, prouve que tout est possible. Battue 2-1 aux Pays-Bas par le Real Madrid, la séduisante et surprenante formation néerlandaise avait sorti un quart de finale retour exceptionnel à Bernabéu, s'imposant 4-1 contre le triple tenant du titre. Mais il s'agit là du seul et unique précédent depuis 1992 (sur dix scénarios similaires). Paris, contre Manchester City, sera donc éliminé en cas de match nul, de défaite bien évidemment, ou même s'il s'impose 1-0.

La prolongation si...

Pour ce dernier scénario, seul un résultat, évidemment, pourrait conduire à un prolongement du suspense entre le PSG et Manchester City. Seule une victoire parisienne 2-1 au terme du temps réglementaire pousserait les deux formations jusqu'à la prolongation. Ensuite, la règle du but à l'extérieur, favorable à Paris, pourrait s'avérer déterminante. Si aucun but n'est inscrit durant la demi-heure de jeu supplémentaire, bien sûr, la célèbre séance de tirs au but viendrait départager les deux équipes.