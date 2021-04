Ligue des champions : Manchester City renverse le PSG et s’impose lors de la demi-finale aller (2-1)

Auteur d’une première période aboutie, le Paris Saint-Germain a totalement sombré dans le second acte et s’est finalement incliné 2 buts à 1 sur sa pelouse contre Manchester City, en demi-finale aller de Ligue des champions, mercredi 28 avril. Un renversement de situation inattendu tant le PSG a affiché un visage de cador après l’ouverture du score de Marquinhos. Mais un but chanceux de Kevin De Bruyne suivi d’un coup franc somptueux de Riyad Mahrez ont renversé la soirée et plongé le PSG dans le doute avant le match retour mardi prochain, à Manchester.

Le “Marqui” de Paris détrôné

La soirée a pourtant idéalement commencé pour le PSG au Parc des Princes, avec un scénario bien connu des amateurs de football tricolore : celui d’un défenseur central venu débloquer la situation d’une tête puissante sur corner. Celle de Marquinhos en l'occurrence qui, comme Basile Boli en finale de C1 en 1993, comme Samuel Umtiti en demi-finale du Mondial 2018, a jailli au premier poteau pour délivrer le PSG au quart d’heure de jeu.

Tout sauf un hasard, tant le défenseur brésilien a pris l’habitude de marquer dans les grands rendez-vous parisiens, l’Atalanta et le RB Leipzig (éliminés la saison passée par le PSG) peuvent en témoigner. Un but venu récompenser l’excellente première période francilienne.

3 - Marquinhos est seulement le 3e joueur à marquer à la fois en quart et en demi-finale de 2 éditions consécutives de Ligue des Champions après Cristiano Ronaldo (2011/12, 2012/13, 2013/14) et Antoine Griezmann (2015/16, 2016/17). Rareté. #PSGMCI pic.twitter.com/i5cdLGleZS — OptaJean (@OptaJean) April 28, 2021

Car après avoir subi la loi des Citizens sur les premières minutes, le PSG a dicté la sienne au Parc des Princes, bien aidé par un milieu Paredes-Gueye de haut vol, qui a permis au trio Verratti-Di Maria-Neymar de rayonner un cran plus haut. C’est d’ailleurs le numéro dix brésilien du PSG qui s’est montré le plus remuant, mais par deux fois, Ederson a calmé ses ardeurs (2e, 12e).

Véritable métronome d’un collectif parisien qui ne faisait qu’un, Neymar a affiché son meilleur visage dans ce premier acte. Et le PSG aussi. Avec un peu de réussite, les Parisiens auraient même pu rentrer aux vestiaires avec le but du break, mais ni la tête de Paredes (27e), ni Neymar (33e), Mbappé (40e) n’ont trompé Ederson. En face, hormis une énorme occasion pour Foden, seul dans la surface mais écœuré par Navas (41e), Manchester City n’a rien montré.

Le rêve vire au cauchemar

Le problème, c’est que le PSG a laissé ce costume de patron au vestiaire. D’ici au match retour de mardi, les Parisiens penseront sans doute longtemps à l’occasion de Marco Verratti, passé à quelques centimètres du break après un festival de Mbappé (55e). L’une des rares fulgurances du Français, fantomatique.

Car après cela, la soirée a viré au cauchemar pour un PSG soudainement hors de son match, à l’image d’Idrissa Gueye, et exclu à la 76e après une faute grossière sur Gündogan. Réduits à 10 contre 11, les Parisiens ont alors dû se demander comment ils étaient passés de probables finalistes à possibles éliminés. La réponse est simple : elle se nomme Kevin de Bruyne.

2 - Idrissa Gueye est le premier joueur à récolter 2 cartons rouges lors d'une même campagne de Ligue des Champions depuis Alvaro Arbeloa en 2012/13. Tension. #PSGMCI pic.twitter.com/0VWXcsPAmM — OptaJean (@OptaJean) April 28, 2021

En dehors du naufrage collectif du PSG, le réveil du maestro belge de City a transformé la rencontre. Après une tentative de retourné acrobatique, De Bruyne a fait plus simple pour le but égalisateur : un centre lointain, brossé, dévié par personne, ce qui a surpris Navas, battu (1-1, 63e).

Sonné par ce but gag, le PSG n’a jamais trouvé les ressources pour reprendre son destin en main. Pire, les Parisiens ont encaissé un second but, signé Riyad Mahrez sur un coup franc subtil, alors que tout le monde - Navas y compris - s’attendait à voir De Bruyne le frapper. En dix minutes, City venait de renverser la soirée. Après l’exclusion de Gueye, la fin de match n’a été qu’un long calvaire pour Paris qui devra montrer bien plus mardi, à Manchester, pour disputer la finale. Le PSG n’a plus le choix, et devra s’imposer au moins par 2-0 ou 3-2, minimum.