Premier League : Tottenham facile et West Ham qui chute... Ce qu'il ne fallait pas rater pendant le Boxing Day

À défaut d'avoir pu assister à toutes les rencontres de Premier League, trois d'entre elles ayant été reportées en raison du Covid-19, les spectateurs anglais se sont tout de même régalés durant ce Boxing Day. Des buts sur toute les pelouses, parfois du suspense et partout une ambiance de fête, les équipes engagées ce dimanche 26 décembre ont assuré le spectacle.

Les premières d'entre elles sont Manchester City et Leicester. Avec neuf buts et un match dans la plus pure tradition britannique, le leader a régalé ses fans à l'Etihad (6-3). Dans le Norfolk, à Carrow Road, Arsenal n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge, Norwich. Privés de championnat pendant plusieurs journées, les Spurs de Tottenham ont repris leur marche en avant à domicile contre Crystal Palace (3-0). Les joueurs de West Ham, eux, ont chuté chez eux à Londres contre Southampton.

Tottenham - Crystal Palace : Antonio Conte toujours invaincu en Premier League

Handicapé par le Covid pendant plusieurs, Tottenham entend bien remettre les bouchées doubles. Et le club nord-londonien l'a montré ce dimanche à domicile. Avec un grand Lucas Moura, auteur d'un but et de deux passes décisives lors du succès tranquille des Spurs face à Crystal Palace (3-0), les hommes d'Antonio Conte reprennent leur marche en avant.

L'entraîneur italien, arrivé sur le banc le 2 novembre dernier, est toujours invaincu en six matchs de Premier League (quatre victoires et deux nuls).

"Our stadium must be our fortress."



The boss' post-match reaction ⤵️ pic.twitter.com/zaBbOaWYzl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 26, 2021

West Ham - Southampton : les Hammers n'y arrivent plus

Depuis leur beau succès contre Chelsea (3-2) le 4 décembre dernier, les joueurs de David Moyes ne parviennent plus à rapporter les trois points en Premier League. Tenus en échec à Burnley (0-0) et battus par Arsenal (2-0), les Hammers ont lâché des points face à un adversaire à sa portée ce dimanche. Les coéquipiers d'Issa Diop ont couru après le score toute la partie avant de céder sur un ultime but de Jan Bednarek à 20 minutes de la fin du match (2-3).

Désormais sixièmes avec une longueur d'avance sur Manchester United, qui compte deux matchs en retard, les Londoniens vont devoir batailler pour s'inviter dans les places européennes.