France-Afrique du Sud : des changements à venir et un système tactique à peaufiner... Le deuxième test des Bleus attendu

En équipe de France, l’Afrique du Sud convoque inévitablement de très mauvais souvenirs. En parler revient à se plonger dans la Coupe du monde 2010 ratée dans les grandes largeurs et dans ces polémiques incessantes qui ont suivi les Bleus pendant des mois. Alors, quand Raphaël Varane s’est vu adresser une question sur le sujet, hier en conférence de presse d’avant-match, le défenseur central a préféré évoquer le "positif" : "On apprend du passé. Depuis, il y a eu des modifications à tous les étages et je préfère voir le positif que ça a apporté à l’équipe de France."

Douze années sont passées, seul Hugo Lloris était présent à l’époque et les choses ont changé : les Bleus ont depuis arraché un nouveau titre mondial et en visent un nouveau au Qatar à la fin de l’année. Sur le chemin de cette épopée se présente donc mardi 29 mars l’Afrique du Sud pour un deuxième match amical, cette fois au stade Pierre-Mauroy de Lille, quatre jours après la victoire à Marseille face à la Côte d’Ivoire (2-1). Un succès poussif, qui appelle à mieux.

Alors que le Mondial débutera dans huit mois, Didier Deschamps sait qu’il ne lui reste plus que sept matchs pour préparer au mieux la compétition. Le sélectionneur l’a rappelé hier : les rencontres de Ligue des nations de juin et septembre auront un enjeu - celui de conserver le titre acquis en octobre dans la compétition -, certes, mais ils serviront principalement à poursuivre la préparation pour la Coupe du monde.

Un match, plusieurs changements

C’est donc à Lille, six ans après leur dernier passage à l’Euro 2016, que les Bleus vont enchaîner un deuxième match amical face à une Afrique du Sud 68e au classement FIFA. Une opposition loin d’être injouable pour les Bleus, surtout dans un stade Pierre-Mauroy à guichets fermés où près de 50 000 personnes seront attendues. Mais cela reste une équipe capable de poser des problèmes aux hommes de Didier Deschamps, comme a pu le faire la Côte d’Ivoire.

Alors qu’il avait annoncé vouloir "voir le maximum de monde", lors de ces deux matchs, le sélectionneur a attendu le dernier quart d’heure vendredi, pour effectuer plusieurs changements. Signe qu’il souhaitait sûrement voir comment l’équipe, qui se rapprochait de son onze-type, pouvait se défaire de la menace ivoirienne. Elle l’a fait, difficilement et au terme d’une seconde période brouillonne, mais la victoire était au bout.

Contre l’Afrique du Sud, place aux changements. Car Deschamps sait que certains joueurs ont besoin de s'adapter au système en 3-4-1-2 installé depuis septembre. C’est le cas de Varane, qui va vivre son 18e match comme capitaine des Bleus ce soir, et qui expliquait son acclimatation à cette nouvelle tactique hier : "Ce sont des repères différents. Au niveau de la relance, c’est différent, il faut trouver des angles de passes dont j’ai moins l’habitude."

Une première titularisation à Lille pour le Lensois Clauss ?

Face à la Côte d’Ivoire, Deschamps a vu les difficultés défensives de son équipe en première période. Il les a assumés hier en conférence de presse : "Ils nous ont posé des problèmes, mais ils n’ont pas résolu les problèmes qu’on leur a posés. L’idéal, c’est d’en créer et de ne pas subir, mais il y a aussi la qualité de l’adversaire qui peut nous mettre en difficulté." Un penchant pour l’offensive clair, inhabituel pour le sélectionneur, qui reste toujours à la recherche d’un équilibre entre défense et attaque.

Celui-ci pourrait être apporté par N’Golo Kanté qui va faire son retour ce soir alors que Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni pourraient être laissés sur le banc. Absent lors du premier match pour des raisons familiales, Kanté n’a joué qu’une rencontre avec les Bleus depuis l’Euro, et son retour fera inévitablement du bien au milieu. Tout comme celui de Kylian Mbappé. Passées les questions de boycott d’opérations marketing, remis de son infection ORL, l’attaquant du PSG va pouvoir travailler ses automatismes avec Antoine Griezmann, en l’absence de Karim Benzema avec qui il possède une relation technique innée.

Kylian Mbappé à l'entraînement avec Didier Deschamps au stade Pierre-Mauroy, le 28 mars (FRANCK FIFE / AFP)

Ce match au stade Pierre-Mauroy sera également l’occasion de voir l’accueil réservé à plusieurs joueurs, à commencer par les pistons, ou "joueurs de couloir" comme les désigne Deschamps. Lucas Digne, ancien du LOSC, devrait débuter comme Jonathan Clauss. Lui le Lensois, qui découvre le niveau international, sait qu’il devra convaincre rapidement pour avoir une chance de disputer la prochaine Coupe du monde.

Garder cette rage de vaincre

Interrogé sur des sifflets potentiels à son encontre, Varane, formé au RC Lens a écarté cette hypothèse : "Il n’y a pas de crainte particulière. (…) On espère l’accueil le plus chaleureux possible." Clauss ne devrait certainement pas obtenir la clameur du stade Pierre-Mauroy, comme William Saliba au stade Vélodrome vendredi dernier. Après 30 bonnes minutes contre la Côte d’Ivoire, le défenseur de l’OM était installé dans la charnière à trois hier soir lors de la mise en place tactique, aux côtés de Varane et Presnel Kimpembe et devant Mike Maignan qui va fêter sa deuxième sélection devant son ancien public.

Ce match sera donc l'occasion à tous de se mettre en valeur à huit mois de la Coupe du monde, sous les yeux attentifs de Deschamps. Ce dernier dispose toujours d’une base solide mais cherche les soldats qui pourront accompagner les cadres au Qatar, avec des profils qui peuvent s'insérer rapidement à ce système exigeant en 3-4-1-2. L’arrivée de trois nouveaux (Saliba, Clauss, Nkunku) lors de ce rassemblement en dit long.

9 - L'équipe de France n’a perdu aucun de ses 9 derniers matches après avoir concédé l’ouverture du score (4 victoires, 5 nuls) et a remporté les 3 plus récents (contre la Belgique, l’Espagne et la Côte d’Ivoire). Renversante. #FRACIV pic.twitter.com/3l28nyTP7g — OptaJean (@OptaJean) March 25, 2022

Quatre jours après une victoire laborieuse face à la Côte d’Ivoire, l’heure est désormais au perfectionnement. Perdre l’habitude d’encaisser le premier but (huit fois sur les onze derniers matchs), garder cette rage de vaincre qui rend la France invincible depuis novembre 2020, peaufiner les phases défensives et l'animation offensive, et continuer de découvrir les nouvelles têtes qui composeront l’équipe de France de demain au Qatar. Avec ça, les Bleus ont de quoi faire.