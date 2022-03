France-Afrique du Sud : Pogba et Tchouaméni, absents de l'entraînement à la veille du match, sont incertains

Didier Deschamps comptera sur Mbappé et Kanté mais pourrait se passer de Pogba et Tchouaméni, absents de l'entraînement lundi.

Paul Pogba n'est pas encore totalement remis. Absent de l'entraînement des Bleus dimanche à Clairefontaine, le milieu de Manchester United n'était pas non plus présent pour celui du lundi 28 mars, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés ce matin dans le Nord et se sont entraînés en fin d'après-midi sur la pelouse du stade qu'ils vont retrouver pour la première fois depuis le France-Suisse de l'Euro 2016.

21 joueurs, dont les trois gardiens, étaient donc présents sous la grisaille lilloise et seront disponibles demain pour le deuxième match amical de ce rassemblement de mars, face à l'Afrique du Sud. Didier Deschamps pourrait en revanche se passer de Pogba, victime d'une contusion au pied gauche, mais également d'Aurélien Tchouaméni, très bon face à la Côte d'Ivoire vendredi (2-1).

C’est parti pour l’entraînement de veille de match des Bleus au stade Pierre-Mauroy. Pogba, touché au pied gauche, et Tchouaméni, fiévreux, sont au bord de la pelouse mais ne s’entraînent pas. Leur présence pour demain est encore incertaine. #FRAAFS pic.twitter.com/KGAD1s2K46 — Denis Ménétrier (@DMenetrier) March 28, 2022

"Deux joueurs ne participeront pas à la séance : Aurélien, qui est dans un état fiévreux depuis hier soir, et Paul parce qu'il a reçu un coup au pied lors du dernier match", a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse ce lundi. Les deux joueurs ont regardé la séance depuis le bord de la pelouse mais ne se sont pas entraînés. Le sélectionneur a précisé que leur présence face à l'Afrique du Sud sera déterminée demain dans la journée.

Maignan sera titulaire

Alors que les Bleus se sont entraînés quinze minutes face à la presse avant d'effectuer une mise en place tactique de 10 contre 10 à huis clos sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, deux certitudes existent concernant le onze de départ qui sera aligné demain. Raphaël Varane, présent en conférence de presse ce lundi, portera le brassard de capitaine pour la 18e fois en équipe de France, à la place de Hugo Lloris.

Le gardien de Tottenham sera remplacé dans les buts par Mike Maignan, comme l'a confirmé Deschamps. Le portier de l'AC Milan va vivre sa deuxième sélection dans un stade Pierre-Mauroy qui sera à guichets fermés, soit rempli avec près de 50 000 personnes, sous les yeux du public qui l'a vu exploser au plus haut niveau avec le LOSC.

Le stade sera à guichets fermés demain !



à 21h15 sur TF1 #FRAAFS #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cvnp0slEZY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 28, 2022

Pour ce qui est du reste du onze, Deschamps devrait faire appel à N'Golo Kanté, qui a fait son retour à Clairefontaine hier après un aller-retour au Mali pour des raisons familiales. Le milieu de Chelsea devrait être titulaire, aux côtés d'Adrien Rabiot qui l'a accompagné dans la mise en place à 10 contre 10. Kylian Mbappé retrouvera également sa place après son infection ORL de la fin de semaine dernière.

Paul Pogba, ici aux côtés du sélectionneur français Didier Deschamps, n'a pas participé à la séance collective des Bleus, lundi 28 mars 2022, à la veille du match amical contre l'Afrique du Sud. (FRANCK FIFE / AFP)

Jonathan Clauss et Lucas Digne occupaient les côtés lors de l'opposition, tandis que William Saliba, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe étaient en charnière. Reste à connaître l'identité du troisième attaquant, aux côtés de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Cela pourrait être Olivier Giroud, qui a pu saluer son ancien coéquipier Mathieu Debuchy (27 sélections), venu assister à la séance avec ses enfants. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France est en concurrence avec les autres attaquants pour une titularisation.

La composition probable de l'équipe de France : Maignan - Saliba, Varane (cap.), Kimpembe - Clauss, Kanté, Rabiot, Digne - Griezmann, Mbappé, Giroud (ou Diaby, ou Ben Yedder)