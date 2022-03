France-Côte d'Ivoire : Kylian Mbappé absent de l'entraînement, sa présence face aux Éléphants encore incertaine

Derniers réglages avant de débuter officiellement l'année 2022. Après un début de semaine passé du côté de Clairefontaine, les joueurs de l'équipe de France ont rallié Marseille jeudi 24 mars et participé au stade Vélodrome à leur dernier entraînement, à la veille du match amical face à la Côte d'Ivoire. Sous le soleil marseillais, les Bleus ont peaufiné les détails du 3-5-2 que Didier Deschamps mettra en place pour cette rencontre. Mais un joueur, et pas n'importe lequel, n'a pas participé à la séance d'entraînement : Kylian Mbappé.

La participation de l'attaquant du Paris Saint-Germain à la rencontre est encore très incertaine, après avoir subi "une infection ORL", comme l'a expliqué Deschamps en conférence de presse, dans les entrailles du Vélodrome. "Je ferai le point avec lui et le staff médical vendredi", a ajouté le sélectionneur. La décision de titulariser Mbappé sera donc prise dans les dernières heures avant le match face aux Éléphants, alors que Deschamps a tenu à préciser que l'absence de Mbappé mardi aux opérations marketing et commerciales n'avait eu "aucun incident" sur le groupe.

Kanté ne sera pas de la partie

Autre absent de taille à cette séance d'entraînement, N'Golo Kanté est certain de ne pas être disponible. Le milieu de Chelsea a quitté temporairement le rassemblement pour des raisons familiales et devrait être disponible pour le second match face à l'Afrique du Sud, mardi prochain au stade Pierre-Mauroy. Sans Mbappé et Kanté, les dix-huit autres joueurs de champ et les trois gardiens ont participé à l'entraînement.

C’est parti pour le dernier entraînement des Bleus avant le match face à la Côte d’Ivoire.

Kylian Mbappé est absent de la séance, en raison d’une infection ORL. Sa participation au match de demain est encore indécise. N’Golo Kanté ne sera pas présent. #FRACIV pic.twitter.com/Wl3RMnli5E — Denis Ménétrier (@DMenetrier) March 24, 2022

Dimitri Payet, le milieu de l'Olympique de Marseille, croisé dans les couloirs du Vélodrome, est venu saluer ses anciens coéquipiers avant le début de la séance d'entraînement. L'un d'eux était particulièrement motivé : Antoine Griezmann a fait résonner plusieurs fois le Vélodrome avec ses cris de joie, après avoir battu Olivier Giroud à la course.

Plus de cinq ans après, retour au Vélodrome

Avant l'arrivée des joueurs sur la pelouse, Deschamps a précisé vouloir "voir le maximum de monde sur le terrain" pendant ces deux matchs. Lors de la confrontation à neuf contre neuf en fin d'entraînement, c'est Christopher Nkunku qui a été aligné en pointe aux côtés d'Antoine Griezmann. Kingsley Coman devrait occuper le poste de piston droit et Jules Koundé celui de troisième défenseur avec Lucas Hernandez et Raphaël Varane. En cas d'absence de Mbappé, reste à savoir si Deschamps fera confiance au revenant Giroud.

Bien calme, le Vélodrome devrait être beaucoup plus bouillant vendredi en début de soirée. 65 000 personnes sont attendues dans les travées du stade, alors que la France va retrouver l'enceinte marseillaise pour la première fois depuis la demi-finale de l'Euro 2016 contre l'Allemagne (2-0). "Un très grand souvenir", a souligné Hugo Lloris en conférence de presse. Le capitaine des Bleus, qui s'attend à "un match difficile", a annoncé vouloir offrir une "belle performance" aux supporters marseillais.

La compo probable des Bleus : Lloris - Koundé, Varane, Lucas Hernandez - Coman, Pogba, Tchouaméni, Théo Hernandez - Griezmann, Mbappé (ou Giroud), Nkunku.