France-Côte d’Ivoire : que peuvent apporter les novices Clauss, Nkunku et Saliba à l’équipe de France ?

Jonathan Clauss, Christopher Nkunku et William Saliba découvrent l’équipe de France depuis le début de la semaine et apporteront, à différentes échelles, un plus aux Bleus.

Après l'émotion de la première convocation, place au terrain. Depuis le début de la semaine, Jonathan Clauss découvre Clairefontaine, des étoiles dans les yeux. Le Lensois, sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps jeudi dernier, va faire ses premiers pas au niveau international et offrir au sélectionneur de nouvelles options sur le côté droit de la défense. Déjà sélectionnés chez les Espoirs, Christopher Nkunku et William Saliba ont leurs marques à Clairefontaine, mais ont tout autant à prouver et à apporter à l'équipe de France dès vendredi 25 mars contre la Côte d'Ivoire.

Jonathan Clauss, la "machine à centrer"

Cela faisait de longs mois qu'il attendait ça. À 29 ans, après avoir éclos sur le tard avec le RC Lens, Jonathan Clauss savait que ses performances en Ligue 1 lui permettaient de prétendre à une place en équipe de France. C'est désormais chose faite, et Didier Deschamps compte bien s'appuyer sur lui. "Je ne suis pas là pour faire des cadeaux. S'il est là, c'est parce que je considère qu'il le mérite. L'histoire est belle, il est arrivé tard au très haut niveau. Ce n'est pas son jubilé, il ne doit pas voir ça comme une finalité mais comme une étape", a expliqué le sélectionneur lundi à Clairefontaine.

Il faut dire que Clauss a beaucoup à jouer lors de ces deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Depuis la rencontre contre la Finlande en septembre à Lyon (2-0), Deschamps s'est décidé à installer son équipe dans un 3-4-1-2, avec trois défenseurs centraux. Un système qui nécessite des pistons performants, autant défensivement qu'offensivement. Et ce type de profil est rare.

12 - Jonathan Clauss est impliqué dans 12 buts cette saison en Ligue 1 (3 buts, 9 assists), aucun défenseur du Top 5 européen ne fait mieux en 2021/22 (à égalité avec Trent Alexander-Arnold). Indispensable. #RCLOL pic.twitter.com/90KFaLSjQy — OptaJean (@OptaJean) February 19, 2022

"Clauss est l'un des seuls véritables spécialistes du poste en France sur le côté droit", assure notre consultant Éric Roy. Dans l'esprit de Deschamps, Benjamin Pavard est désormais un défenseur central. Le sélectionneur, qui a préféré Clauss à Léo Dubois pour ce rassemblement, va donc s'appuyer sur le Lensois et Kingsley Coman pour occuper le poste de piston droit. Excellent contre le Kazakhstan (8-0) en novembre, Coman avait terminé le match en Finlande (0-2) à ce poste-là.

Mais l'ailier du Bayern Munich n'a pas nécessairement la science du placement défensif de Clauss. "Clauss se situe entre le profil de Léo Dubois, qui est plus défensif, et celui de Coman, qui est beaucoup plus offensif", souligne Roy. Surtout, le Lensois, auteur de neuf passes décisives cette saison, est "une machine à centrer", selon notre consultant. De quoi faire de lui une bonne alternative à Coman, s'il parvient à s'adapter au niveau international. Pas une mince affaire pour celui qui n'a jamais disputé de match en compétition européenne.

Nkunku, pour marquer et faire marquer

Cette saison, Christopher Nkunku marche sur l'eau avec le RB Leipzig. Auteur de 26 buts et 15 passes décisives avec le club allemand toutes compétitions confondues, le joueur formé au Paris Saint-Germain a autant marqué que Kylian Mbappé (26 buts, 17 passes décisives). Loin d'être anodin pour un joueur formé au poste de milieu relayeur et qui s'épanouit, à 24 ans, dans un rôle de second attaquant. Capable également de jouer sur les côtés, "il va pouvoir apporter sa polyvalence à l'équipe de France", assure Éric Roy.

Deschamps a cependant affirmé qu'il utiliserait Nkunku comme à Leipzig, en tant qu'attaquant. En l'absence de Karim Benzema, avec le statut encore fragile de Moussa Diaby chez les Bleus et les performances très ternes de Wissam Ben Yedder en équipe de France, Nkunku pourrait avoir du temps de jeu et marquer des points aux côtés de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud en attaque.

24 - Christopher Nkunku est impliqué dans 24 buts en 26 matches de Bundesliga cette saison (15 buts, 9 passes décisives). Selectionné. pic.twitter.com/Vzu6zXvBuc — OptaJean (@OptaJean) March 17, 2022

Encore faudra-t-il se montrer aussi efficace qu'à Leipzig, ce pour quoi Deschamps l'a sélectionné. "Il a évolué en termes de poste et d'utilisation sur le terrain pour arriver à avoir une très bonne efficacité, que ça soit sur les buts qu'il marque ou les buts qu'il fait marquer. Il maintient un niveau de performance très haut, déjà depuis la saison dernière", a expliqué le sélectionneur lundi.

"Il va amener cette confiance qu'il a, parce qu'il vole en ce moment", souligne Roy, qui poursuit : "Il a du peps, de la vitesse, cette insouciance de la jeunesse qui peuvent être rafraîchissants". Sélectionné chez les Espoirs, Nkunku n'aura aucun mal à s'intégrer au groupe des Bleus, lui qui a déjà côtoyé certains joueurs au PSG (Mbappé, Kimpembe, Coman, Rabiot, Aréola, Maignan).

Saliba, puissance et rapidité

William Saliba ne s'attendait certainement pas à retrouver Marseille de sitôt. Convoqué chez les Espoirs, dont il était le capitaine ces derniers mois, le défenseur marseillais devait se rendre à Calais pour affronter les Îles Féroé. Mais c'est bien avec les A qu'il va terminer son mois de mars, venu remplacer Benjamin Pavard au pied levé. Une belle surprise pour le joueur et un choix étonnant de la part de Deschamps, qui a préféré tester Saliba plutôt que de rappeler Dayot Upamecano ou Kurt Zouma.

"On le suit depuis un moment. Il connaît bien le système de jeu. Il a un bon jeu de tête et dégage beaucoup de sérénité et de tranquillité, même s'il y a parfois quelques petits excès dans des situations de relance avec le ballon", expliquait Deschamps lundi à Clairefontaine. Dans le système à trois défenseurs, avec Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Jules Koundé et Presnel Kimpembe comme premiers choix, Saliba peut espérer jouer quelques minutes contre la Côte d'Ivoire ou l'Afrique du Sud.

William Saliba et Christopher Nkunku lors de l'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine, le 22 mars (FRANCK FIFE / AFP)

L'occasion pour lui de montrer "cette vitesse et cette puissance qui font sa force", souligne Éric Roy. "Il est capable de résister à des joueurs qui sont très rapides, comme Mbappé", poursuit notre consultant. Les caractéristiques de Saliba ont impressionné en début de saison du côté de Marseille, alors qu'il est prêté par Arsenal où il n'a jamais eu sa chance. Le défenseur de l'OM traverse une période plus délicate ces dernières semaines, mais pas de quoi hypothéquer ses chances de jouer avec les Bleus. Reste à saisir la main tendue par Deschamps lors des deux prochains matchs.