Ligue des champions : Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich... Le meilleur et le pire tirage pour le PSG en quarts de finale

Le traditionnel frisson du tirage. Le sort avait été sévère pour le Paris Saint-Germain en phase de poules, lui réservant le groupe le plus relevé avec l'AC Milan, le Borussia Dortmund et Newcastle. Qualifiés à la deuxième place, les Parisiens ont ensuite bénéficié d'un tirage plus clément, éliminant la Real Sociedad en huitièmes de finale (2-0, 2-1).

C'est un double tirage qui se prépare cette fois, vendredi 15 mars à midi à Nyon (Suisse), puisque le tableau des demi-finales sera aussi défini. Sept adversaires sont possibles pour les Parisiens : Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Arsenal. Que peuvent espérer, et redouter, les supporters du PSG vendredi ?

Le pire tirage : l'institution Real mais surtout l'ogre City

Au petit jeu de se faire peur, c'est souvent le Real Madrid qui fait office d'épouvantail. La Maison Blanche, possible destination de Kylian Mbappé cet été, est forcément un adversaire redouté en Ligue des champions, malgré la curiosité qu'une telle rencontre susciterait. Mais les Merengues n'ont pas impressionné contre Leipzig au tour précédent, et ont été battus l'année dernière en demi-finales par les vainqueurs de la compétition, Manchester City.

Les hommes de Pep Guardiola ont facilement effacé Copenhague en huitièmes de finale, et ont remporté cette saison tous leurs matchs en phase de poules pour la première fois. Ils s'avancent en favoris à leur propre succession, avec l'expérience de leur sacre et l'ambition du doublé. La machine des Skyblues est sans doute la plus difficile à enrayer d'Europe, et elle a trouvé en Erling Haaland un joueur qui pèse un but par match en moyenne. Le Norvégien, auteur de 12 buts en 11 rencontres de C1 la saison passée, est parti sur les mêmes bases en 2023-24, avec 29 réalisations toutes compétitions confondues en 33 apparitions.

One year to the day since Man City signed Haaland...



😉 It's going pretty well. #UCLfinal pic.twitter.com/OWccU1qkSS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 13, 2023

Les Cityzens n'ont plus perdu depuis le 6 décembre dernier en championnat et depuis le 4 mai 2022 en Ligue des champions. Paris a été éliminé deux fois par les Mancuniens dans l'ère QSI : en quarts de finale en 2016, et en demi-finales en 2021. Leur force collective n'est plus à démontrer, et l'effectif a encore été renforcé avec les arrivées de Jérémy Doku, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic et Matheus Nunes cet été.

Le meilleur tirage : Dortmund, en terrain connu

Et si, après la Real Sociedad en huitièmes de finale, le sort était à nouveau favorable aux Parisiens ? Si le tirage leur réservait l'adversaire le plus abordable, sur le papier, le PSG retrouverait un adversaire rencontré en phase de poules : le Borussia Dortmund. Les Allemands ont fini en tête du groupe, trois points devant le PSG, et se sont défaits du PSV Eindhoven, toujours invaincu en championnat, en huitièmes de finale. Mais ils peinent à performer en championnat, comptant déjà 20 points de retard sur le leader de Bundesliga, le Bayer Leverkusen.

Surtout, Dortmund n'a plus passé le cap des quarts depuis plus de 10 ans, l'année de sa défaite contre le Bayern Munich en finale. Le Paris Saint-Germain a déjà pris la température de cet adversaire à l'automne, en l'emportant 2-0 à domicile avant de décrocher sa qualification grâce à un match nul au Signal Iduna Park (1-1). La défense du BVB, assez lente, pourrait souffrir face à l'explosivité des attaquants de la capitale. Les Parisiens seraient certainement heureux d'hériter des Allemands plutôt que du Bayern, d'Arsenal ou de l'Atlético de Madrid. Mais arrivé en quarts de finale de la plus grande des compétitions européennes, l'ivresse des grands soirs est garantie, qu'importe le flacon.