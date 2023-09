Ligue des champions : entrée en lice réussie pour le PSG, appliqué et vainqueur face à Dortmund

Le club de la capitale s'est montré patient avant de concrétiser sa domination en deuxième période, mardi, grâce à des buts signés Kylian Mbappé et Achraf Hakimi.

Temps de lecture : 2 min

Premier test européen réussi pour le PSG de Luis Enrique. Dans un match baromètre pour cette équipe flambant neuve, ses douze recrues estivales et son nouvel entraîneur, Paris a dominé le Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0), mardi 19 septembre, pour son premier match de Ligue des champions 2023-2024.

Après avoir longtemps privé le club allemand du ballon, les Parisiens ont trouvé la solution en seconde période grâce à un but de l’inévitable Kylian Mbappé sur pénalty (49e). Achraf Hakimi n'a pas mis longtemps à lui emboîter le pas, d'un enchaînement subtil dans la surface (58e). Ce succès, conjugué au match nul entre l’AC Milan et Newcastle (0-0), permet aux Parisiens de prendre la tête du groupe F dès la première journée.

Malmenés depuis le début de saison en championnat (deux victoires, deux nuls, une défaite), les Parisiens voulaient se rassurer pour leur première joute européenne de la saison, d’autant que leur "groupe de la mort" promettait une rapide montée en intensité.

Les hommes de Luis Enrique ont été à la hauteur des attentes contre une équipe du Borussia Dortmund qui a perdu de sa superbe à l’intersaison. En appliquant les préceptes de l’entraîneur espagnol qui sacralise la possession de balle, les joueurs de la capitale ont asphyxié les Jaune et Noir en première période, sans toutefois tenter beaucoup leur chance face au but.

Un trio Mbappé-Kolo Muani-Dembélé à perfectionner



Alors que Randal Kolo Muani a fêté sa première titularisation sous le maillot parisien en pointe aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, le nouveau trio offensif a eu du mal à combiner, frustrant parfois le public du Parc des Princes, et ce sont finalement Vitinha et Achraf Hakimi qui se sont illustrés les premiers sur des tentatives de frappes. Le manque d’automatismes visible depuis le début de la saison s’est encore fait sentir mardi soir, et il a fallu attendre le retour des vestiaires pour que la rencontre s’emballe.

Servi par Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a tenté sa chance dans la surface allemande, une frappe contrée par la main de Niklas Süle. Le capitaine s’est chargé de tirer et de marquer le pénalty qui en a découlé, s’offrant une nouvelle acclamation du public parisien, qui semble avoir oublié les tumultes de l’été. Face à une équipe de Dortmund obligée de se découvrir davantage, les Rouge et Bleu ont profité de plus d’espaces pour doubler la mise dix minutes plus tard grâce à Achraf Hakimi après une combinaison avec Vitinha et un crochet qui a envoyé Mats Hummels glisser jusque sur le périphérique attenant.

Les joueurs du BVB se sont quelque peu rebellés et se sont montrés plus joueurs après l’heure de jeu, mais la défense parisienne ne leur a concédé qu'une seule occasion franche, une frappe sur le poteau signé Bynoe-Gittens. De quoi donner la sensation d’un match plutôt abouti et s'offrir une belle communion au bas de la tribune Auteuil, entre les joueurs et le Collectif Ultras Paris, observée à distance et avec satisfaction par Luis Enrique. Mais même heureux de la victoire, les supporters n'ont pas manqué de leur rappeler leur prochain objectif : faire tomber le rival marseillais dimanche au Parc des Princes.