PSG-Juventus : Kylian Mbappé trouve la faille dès la 5e minute sur une inspiration géniale de Neymar. Suivez le match avec nous

: Si MBappe avait pris le TGV, il n'aurait jamais marqué avant la 25e minute au moins...#PSGJuve

: Et la meilleure blague que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux sur cette histoire de char à voile...

: Heureux d’apprendre que le PSG est arrivé à bon port pour ouvrir le score…





: Quand Mbappé vient décrocher vers Neymar au début de l’action je me suis dit « mais pourquoi ils font ça ? Ils croient qu’ils peuvent effacer six joueurs en étant que deux? »Oui, ils le peuvent.

: La louche de Neymar et la finition de Mbappé. Absolument magnifiques.

: Cinq minutes et le bloc bas de la Juventus est déjà transpercé par une fulgurance parisienne ! Louche de Neymar pour une reprise de volée de Kylian Mbappé en coin qui fusille le gardien, et ça fait déjà 1-0 pour le club de la capitale !

: Coup d’envoi de la C1 au Parc des Princes ! #PSGJuve



: C'est parti pour cette rencontre entre leet la Juventus et on espère, comme l'a capté l'ami Denis Ménétrier de franceinfo sport depuis le stade, un feu d'artifice sur le terrain !

: La petite musique de la Ligue des champions retentit dans le Parc des Princes, l'occasion de vous rappeler qu'elle a été piquée à Pavarotti et conçue pour rappeler au fan de filer aux toilettes...

: 3-2 pour la Juventus sinon retour en Italie en parapente...

: Moi je dis 3-1 pour la Juve !

: Merci Pierre pour ce bon moment guignolesque ! Pour ma part et profondément déçu par l'épisode des chars à voile, une défaite du PSG remettrait la tête au lieu des épaules de ces braves gens. 3 à 2 pour la Juventus avec un super Rabiot !

: Bonsoir à tous . 3-0 pour la Juve . Histoire de voir la tête de Mbappé et Galtier demain. Forza Italia ⚽🇮🇹

: Une deuxième salve de pronostics, le temps que vous lisiez dans le marc de café.

: Cette Ligue des Champions débute par une grosse surprise : Chelsea, vainqueur il y a deux saisons, s'est incliné en Croatie, sur la pelouse du modeste Dynamo Zagreb (1-0). En difficulté depuis le début de la saison, l'équipe de l'ancien coach du PSG Tomas Tuchel, menée depuis la 13e minute, n'a jamais réussi à égaliser.

: Ben alors , vous avez avalé un char à voile de travers ou quoi ? Kylian Mbappé reverse énormément d'argent à des associations de lutte contre la pauvreté (toutes ses primes internationales à Premier de cordée, une année parrain de la Fondation Abbé-Pierre) et, tout aussi important, il leur consacre également beaucoup de temps, notamment via sa propre association d'aide à l'enfance, baptisée Inspired by KM. Il s'était également signalé en refusant d'apparaître dans des spots de malbouffe et de paris sportifs avec l'équipe de France. Il semble moins sensibilisé sur la question écologique.

: Il faudrait parler davantage des joueurs de foot qui s'engagent contre la pauvreté ou pour l'écologie. Comparer la bêtise immense et égoïste d'un Mbappé avec la générosité et le coeur de Marcus Rashford ! On ne parle jamais de lui

: La dernière confrontation entre Paris et la Juventus s’est soldée par une double humiliation.Mais elle est aussi responsable de l’un des plus grands sketchs de l’histoire des Guignols

: J'ai pensé toute la journée à ce sketch des Guignols avant ce match PSG-Juventus, qui m'évoque le 6-1 essuyé par les Parisiens en Supercoupe d'Europe en janvier 1997. Le PSG n'a jamais battu la Juventus au cours de toute son histoire... Mais ça va peut-être s'arrêter ce soir.



Pour les plus jeunes, le monsieur triste, c'est Michel Denisot, figure de Canal + et alors président du club, et l'entraîneur hilare, c'est Luis Fernandez, que le PSG avait remercié en fin de saison précédente.

: 1-1 !

: 2-1 pour Turin, vous l'aurez lu ici en premier :)

: J'ai sondé mes petits camarades pour avoir leurs pronostics ! Louis Boy annonce un succès parisien 4-1, je vois un succès de la bande à Mbappé 2-1, Rachel Rodrigues prédit un nul 2-2 et Jalila Zaoug, qui a peut-être confondu avec du rugby, annonce un succès piémontais 18-4 (ce qui nous ferait un but toutes les quatre minutes). Les vôtres sont les bienvenus dans les commentaires.

: ⭐🏆 #𝐏𝐒𝐆𝐉𝐮𝐯𝐞 La formazione iniziale 📝#JuveUCL

: Le onze de départ parisien pour ce premier match de @ChampionsLeague 📃🔴🔵#PSGJUV I #UCL



: Les compositions des deux équipes sont tombées. Le PSG évolue dans son 3-5-2 habituel, avec ses trois mégastars aux avant-postes, alors que côté Juventus, ce sera le grand retour d'Adrien Rabiot, l'enfant de Paname, au Parc des Princes. Vous reconnaîtrez également les noms de Leandro Paredes, qui jouait de l'autre côté l'an passé, et de Moïse Kean, qui a fait un intérim dans l'attaque parisienne voilà deux saisons.

: Quand @greenpeacefr ramène un char à voile devant le Parc des Princes pour Christophe Galtier… #PSGJUV



: La sortie de Christophe Galtier sur le "char à voile" plutôt que le TGV pour emmener les joueurs du PSG en déplacement suscite toujours un débat national. Histoire de surfer sur cette mauvaise blague nautique, l'association écologiste Greenpeace a installé un char à voile, un vrai, aux abords du Parc des Princes, accompagné de militants porteurs du slogan "Climat : plus le temps d'en rire".



Vous avez le droit de trouver que tout ce débat n'est qu'écume, mais en attendant, c'est l'image du PSG qui boit la tasse.

Bonsoir Louis, bonsoir à toutes et à tous ! Nous sommes ensemble pour ne rien manquer de l'affiche de cette première journée de Ligue des champions entre le PSG et la Juventus. On espère que les Parisiens auront le vent en poupe face à une équipe qu'ils n'ont jamais battue lors de leur histoire.





: Qui d'autre que Pierre Godon pour vous faire vivre le premier choc de cette saison en Ligue des Champions, entre le PSG et la Juventus de Turin ? Il me rejoint à quelques minutes du coup d'envoi.

Le Paris Saint-Germain débute son parcours en Ligue des Champions par la réception des Italiens de la Juventus, à 21 heures.

: Paul Pogba sort de son silence à propos de l'affaire qui secoue sa famille."Sachez que mentalement, ça va, malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes, on garde la tête haute", a lancé la star de l'équipe de France dans une vidéo postée sur Instagram. Une vidéo postée au lendemain de son opération du genou droit.

: Lors de sa visite cet après-midi dans un commissariat, la Première ministre a réagit à la polémique sur l'utilisation par le PSG de jets privés. "Je pense qu'il est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain mais qui est une réalité maintenant", a-elle déclaré.



: "Cette réaction prouve une vraie déconnexion vis-à-vis des enjeux de la société et un écart énorme dans la compréhension de la réalité. C'est assez dommageable pour eux et pour tout le monde, surtout qu'ils ont un devoir d'exemplarité."



Sur franceinfo,le président de l'association Football écologie revient sur la polémique autour du PSG et des jets privés.