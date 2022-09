Ligue des champions : les favoris, les groupes, les outsiders… Ce qu’il faut savoir de la phase de poule de la C1

Les sommets européens sont de retour et ils vont débuter par un alléchant PSG-Juventus, mardi 6 septembre, au Parc des Princes. Contrairement aux années passées, les rencontres vont s’enchaîner d’une semaine sur l’autre en raison du début de la Coupe du monde, le 20 novembre prochain. Avant d’entamer la phase finale en février, les 32 participants à cette édition 2022-2023 de la Ligue des champions sauront ainsi s’ils participeront aux huitièmes de finale de la compétition début novembre. Franceinfo: sport fait le point.

Les favoris : un quintet d’ambitieux

Il n’est jamais simple en début de saison, qui plus est lorsque la Coupe du monde se tient au milieu de celle-ci et va certainement entamer la dynamique de certaines équipes, de déterminer avec certitude les favoris d’une compétition à l’avance. Il y a un peu moins d’un an, alors que l’édition 2021-2022 de la Ligue des champions s’apprêtait à démarrer, le Real Madrid n’apparaissait pas, ainsi, parmi les candidats à la victoire finale.

Les Merengues ont finalement remporté la dernière édition de la C1, le 28 mai dernier, et se présentent évidemment en favoris cette saison, toujours portés par un Karim Benzema à qui le Ballon d’Or semble promis. Finaliste de la dernière édition, Liverpool est aussi un candidat au titre. En difficulté en ce début de saison en championnat, les Reds de Jürgen Klopp devront cependant compter sur le retour de leurs blessés (Thiago Alcantara, Ibrahima Konaté).

>> Ligue des champions : l'OM a-t-il les épaules pour faire bonne figure cette année ?

Rival de Liverpool en Premier League, Manchester City veut, de son côté, vaincre la malédiction et remporter pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Pep Guardiola, arrivé chez les Citizens en 2016, n’a toujours pas réussi à remplir cette mission prioritaire mais devrait pouvoir compter sur un Erling Haaland exceptionnel en ce début de saison.

Avec son trio de stars - Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi -, en grande forme depuis la reprise, le Paris Saint-Germain peut rêver en grand. À condition, à l’instar de Manchester City, de vaincre le signe indien et ne pas être éliminé cruellement et prématurément. Enfin, le Bayern Munich semble, comme depuis plusieurs années, particulièrement bien armé pour viser un titre remporté par le club bavarois pour la dernière fois en 2020. Pour cela, l’équipe de Julian Nagelsmann devra se défaire lors de la phase de groupes de deux clubs qui font office d’outsiders : Barcelone et l'Inter Milan.

Les outsiders : Chelsea, Barcelone, les clubs italiens…

Vainqueur de la compétition en 2021, Chelsea fait évidemment partie des équipes susceptibles de remporter la compétition. Mais les Blues ont, semble-t-il, perdu de leur superbe et vivent un début de saison de Premier League compliqué. Ils devront notamment se défaire de l’AC Milan lors de la phase de groupes. Le club de la ville lombarde, l’Inter Milan et la Juventus espèrent bien figurer alors que les formations italiennes ont du mal à se mettre en évidence en C1 ces dernières saisons (aucun club italien qualifié en quarts de finale lors des deux dernières éditions).

>> Ligue des champions : avec la Juventus, le PSG s'offre un vent de fraîcheur dès les poules

Éliminé dès la phase de groupes l’an dernier, le FC Barcelone aura aussi son mot à dire après s’être considérablement renforcé lors du marché des transferts. Le club catalan, vainqueur pour la dernière fois de la Ligue des champions en 2015, aura fort à faire dans son groupe pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

La composition des groupes : le groupe C de la mort, le groupe A des romantiques

Parmi les huit groupes de cette première phase, le C est sans aucun doute le plus relevé : le Viktoria Plzen s’attend à vivre des matchs compliqués face au Bayern Munich, au FC Barcelone et à l’Inter Milan. Le groupe A, de son côté, fera la part belle aux adeptes du romantisme dans le football, avec des ambiances qui s’annoncent bouillantes à la Johann Cruyff Stadium (Ajax), à Anfield (Liverpool), au stade Diego Maradona (Naples) et à l'Ibrox Stadium (Rangers).

Dans le groupe D, l'Olympique de Marseille a évité le pire. Face à l'Eintracht Francfort, le Sporting Portugal et Tottenham, les hommes d'Igor Tudor ont toutes leurs chances pour tenter de remporter l'un des précieux sésames pour les huitièmes de finale. Auteurs d'un excellent début de saison (cinq victoires et un nul), les Marseillais devront cependant confirmer sur le plan européen, ce qui n'a pas été le cas durant leurs précédentes campagnes (une seule victoire lors de ses 18 derniers matchs dans cette compétition).

À noter dans le groupe H, celui du Paris Saint-Germain, la participation du Maccabi Haïfa. Le club israélien fait son retour en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Le club ukrainien du Shakhtar Donetsk, qualifié pour la sixième année consécutive, en Ligue des champions, jouera de son côté ses matchs à domicile à Varsovie (Pologne).

Le club initialement basé dans le Donbass évolue à Kiev depuis plusieurs années en raison du conflit dans l’est de l’Ukraine. Avec le début de la guerre, le 24 février dernier, l’UEFA a ordonné la délocalisation des matchs de Coupe d’Europe des clubs ukrainiens, et l’exclusion des clubs russes, absents de cette phase de groupes de la C1.