Ligue des champions : l'OM a-t-il les épaules pour faire bonne figure cette année ?

Pour s'éviter l'humiliation des campagnes précédentes en Ligue des champions, avec une seule victoire sur les 14 derniers matchs de la compétition, l'OM s'est donné les moyens, avec un changement d'effectif et de staff technique du sol au plafond, en passant bien sûr par le vestiaires avec 11 nouvelles recrues.

>> Ligue des champions : Marseille placé dans le chapeau 4 pour le tirage au sort de la phase de groupes



Si le départ au cours de l'été de d'entraîneur Jorge Sampaoli et l'arrivée du Croate Igor Tudor n'était pas prévue, le président Pablo Longoria l'assure : il s'est adapté. Début août, il mesurait déjà l'attente autour de son équipe : "On a un très bon effectif, et c'est un risque. Parce que dans tout changement, il y a un risque. Mais nous sommes les premiers à être sûrs du chemin que nous avons pris", assurait-il début août, mesurant déjà l'attente autour de son équipe.

"Plus taillés pour la Ligue Europa"

Pour viser la deuxième partie du calendrier de la fameuse "coupe aux grandes oreilles", l'OM s'est ainsi attachée les services de joueurs chevronnés comme l'international chilien Alexis Sanchez. Mais ce sera insuffisant, tranche pour sa part Daniel Bravo, ancien joueur de l'OM et consultant pour la chaîne BeIn Sport : "Honnêtement, je pense qu'ils sont plus taillés pour la Ligue Europa. Ils seraient peut-être plus à leur place... Maintenant, il ne faut pas les enterrer trop tôt, on ne sait jamais en football. Cette saison, on va voir s'ils réussissent à hisser leur niveau de jeu dans la plus grande des compétitions. Mais ça va être dur...", glisse-t-il.

Si le mercato marseillais ne semble pas encore terminé et que les supporters fantasmes toujours d'une utopique signature de Cristiano Ronaldo, il faudra aussi et surtout un brin de chance au tirage pour éviter quelques poids-lourds de la compétition.