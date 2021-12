Ligue 1 : PSG-Nice, course à l'Europe, duels pour le maintien... Les enjeux de la 16e journée

PSG-Nice, bataille pour le podium, les places européennes et le maintien dans l'élite... La saison est encore longue mais plusieurs enjeux sont au programme de la 16e journée de Ligue 1, mercredi 1er décembre. Voici tout ce qu'il faut savoir avant ce rendez-vous de milieu de semaine.

Duel à distance entre Rennes et Nice

Grâce à ses sept victoires et deux matchs nuls lors des neuf dernières rencontres dans l'élite, le Stade Rennais est actuellement dauphin du PSG et peut continuer à nourrir de grandes ambitions. Pour ce faire, il faut que les joueurs de Bruno Génésio gardent ce rythme et cela passera par une victoire contre les Lillois (13e), englués dans le ventre mou du classement malgré la présence dans leurs rangs du meilleur buteur du championnat, Jonathan David (10 buts).

57 - Bruno Génésio affiche 57% de succès en tant qu’entraîneur en Ligue 1 (91 succès en 159 rencontres avec Lyon et Rennes), 2e meilleur ratio pour un entraîneur ayant dirigé au moins 100 matches dans l’histoire de notre championnat derrière Laurent Blanc (64%). Mérite. pic.twitter.com/ETMd6LJgIw — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2021

Un tout autre résultat donnerait l'occasion à l'OGC Nice de récupérer sa deuxième place, cédée aux Rennais lors de la dernière journée après son revers contre Metz. Pour y parvenir, les Azuréens devront renverser l'ogre parisien, invaincu à domicile cette saison en Ligue 1 mais privé de Neymar, forfait pour au moins six semaines. Une tâche qui s'annonce difficile pour les Aiglons, mais pas impossible, tant leurs prestations sont convaincantes cette saison face aux grands noms du championnat, comme Lille ou Lyon.

Marseille et Lens, objectif podium

S'ils n'ont pas les cartes en main, les joueurs de l'Olympique de Marseille, qui ont renoué avec la victoire face à Troyes après quatre matchs consécutifs sans gagner en championnat, peuvent prétendre à une place sur le podium à l'issue de cette 16e journée. Pour réussir cette opération, le club phocéen, en déplacement sur la pelouse du FC Nantes, devra faire un meilleur résultat que les Niçois dans un duel à distance. Une défaite rennaise, ajoutée à ce scénario, permettrait même aux Marseillais d'être propulsés à la deuxième place, derrière Paris. Dimitri Payet devrait bel et bien être présent pour la rencontre avec l'objectif de guider les siens vers la victoire.

Une forme @dimpayet17



buts et passes décisives en @Ligue1UberEats depuis le début de la saison ! pic.twitter.com/ornGNB9o3q — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 29, 2021

Encore dauphin de Paris il y a quelques journées, le RC Lens a reculé à la 5e place du classement après sa lourde défaite à Brest et son match nul contre Angers lors des deux dernières journées. Une mauvaise opération pour les Sang et Or, qui peuvent toujours se rattraper et même remonter sur le podium s'ils battent Clermont, et que leurs concurrents directs, Nice et Marseille, ne gagnent pas.

Angers, Lyon, Monaco... La course à l'Europe

Les places pour l'Europe sont chères et plus que jamais disputées cette saison. Lyon, vainqueur à Montpellier samedi, l'a bien compris, et devra confirmer face à Reims pour maintenir ses ambitions européennes et éviter de se rapprocher de la seconde partie du tableau, qui n'est pas si loin d'un point de vue comptable. Étincelant depuis le début de saison avec les Gones, Lucas Paqueta pourrait à nouveau jouer un rôle déterminant pour son équipe face aux Champenois.

21 - Lucas Paqueta a été impliqué dans 21 buts en L1 en 2021 (14 buts, 7 assits), aucun autre milieu de terrain ne fait mieux dans l’élite cette année. C’est le + haut total pour un joueur brésilien parmi les 5 grands championnats européens sur la période. JogaBonito. @OL pic.twitter.com/iAOEtcL0YP — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2021

Angers, qui a décroché un point précieux sur la pelouse lensoise, est également dans la course. Monaco pointe aussi le bout de son nez, sans oublier le RC Strasbourg, qui est même devant le club du Rocher au classement grâce à la différence de buts.

Bordeaux, Metz, Saint-Étienne... La chasse aux points

Saint-Étienne, qui avait enchaîné deux victoires en novembre, n'a pas pu éviter la défaite face au PSG dimanche dernier. Un mauvais résultat synonyme de lanterne rouge pour le club du Forez. Les Stéphanois se déplacent à Brest pour tenter de lancer une nouvelle dynamique et quitter cette position plus qu'inconfortable.

4 - Brest a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours avec Paris. Les Bretons n’ont jamais connu plus longue série de victoires dans leur histoire dans l’élite. Tonnerre. #FCGBSB29 pic.twitter.com/QdLdqX1PIp — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2021

La fête n'est pas au rendez-vous non plus à Bordeaux. Encore battus le week-end dernier par Brest, les Girondins sont en quête de points face à Strasbourg pour se donner un peu d'air et s'éloigner de la zone de relégation. Lorient et Troyes, en lutte avec les Bordelais en fin de classement, s'affrontent mercredi dans un duel déjà très important pour les deux formations. Même combat pour Clermont et Metz, le club lorrain qui, malgré sa victoire à Nice, est toujours dans la zone de relégation.