Ligue 1 : Nice renverse Lyon dans un final de folie

Ces Niçois-là sont renversants. Menés de deux buts à la 80e minute, les Azuréens sont revenus de l'enfer grâce à un homme providentiel : Youcef Atal. L'international algérien a complétement dynamité le dernier quart d'heure et renversé l'issue du match (3-2). Avec cette victoire arrachée sur le fil, les Niçois deviennent les dauphins du PSG en Ligue 1.



La défense des Aiglons, complètement sous l'eau, accusait déjà deux buts (35e, 68e), lorsque Christophe Galtier a décidé de sortir de son jeu sa dernière carte avec l'entrée de son jeune latéral algérien. A peine arrivé sur le pré, c'est Jérôme Boateng qui en a fait les frais d'un crochet intérieur sur le côté droit, avant qu'Anthony Lopes ne soit fusillé d'un tir du gauche (81e). Un coup de poker salvateur qui a remis les Aiglons sur le droit chemin

Trois minutes plus tard, c'est encore Youcef Atal qui a provoqué une faute d'Emerson offrant un penalty à Nice (89e), transformé par Kasper Dolberg.

Pas encore rassasié de ses bonnes actions, Youcef Atal, encore lui, a gardé dans sa botte le coup de grâce qui a fait tomber les Gones. Un délice d'ouverture direction Alexis Claude-Maurice avant que ce dernier ne trouve Evann Guessand pour crucifier les Lyonnais.

“Je savais que le troisième but allait être un tournant du match et que mes joueurs n’y croyaient plus trop. Youssef a dynamisé les dernières 15 minutes du match et ça a mis le doute à Lyon, qui s’est retrouvé en infériorité numérique. Nous en avons bien profité. Les entrants ont été décisifs dans un match que beaucoup pensaient fini à 2-0.”