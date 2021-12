Incidents Lyon-Marseille : l'OL conteste le huis clos contre Reims auprès du CNOSF

Une soirée qui continue de faire parler. L'Olympique lyonnais va contester la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de faire jouer mercredi 1er décembre le match Lyon-Reims à huis clos, a indiqué le président du club rhodanien Jean-Michel Aulas, dans un entretien accordé à L'Equipe et publié mardi. La rencontre de Ligue 1 Lyon-Marseille avait été arrêtée après quelques minutes le 21 novembre, à la suite d'un jet de bouteille sur le joueur de l'OM, Dimitri Payet.

Le club exercera ce recours mardi 30 novembre après-midi, lors d'une audience de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La sanction de la LFP avait été prise à titre conservatoire, dans l'attente d'une mesure définitive le 8 décembre.

"Un acte individuel et isolé"

Après quatre minutes de jeu, le 21 novembre, le match Lyon-Marseille avait été arrêté par l'arbitre, après que le Marseillais Dimitri Payet eut reçu une bouteille lancée du virage nord du Groupama Stadium par un homme condamné depuis par la justice.

Dimitri Payet, au sol, vient d'être touché par une bouteille lors de OL-OM, le dimanche 21 novembre 2021. (JEAN CATUFFE / JEAN CATUFFE)

Dans un communiqué publié mardi, le club rhodanien a de nouveau plaidé qu'il s'agissait d'un "acte individuel et isolé", qui ne peut pas être comparé selon lui "à l'immense majorité des incidents collectifs" survenus dans les stades de football depuis le début de saison. "Il est impératif que la distinction soit faite entre les actes collectifs de violence et de dégradations, et les actes isolés que personne ne peut anticiper ou empêcher", a insisté l'Olympique lyonnais.