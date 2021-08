Ligue 1 : Nice-OM définitivement arrêté après le refus des Marseillais de reprendre la rencontre

Les supporters sont de retour dans les stades, les déboires aussi. Le match entre l'OGC Nice et l'OM a été définitivement arrêté, dimanche 22 août, à la suite du refus des Marseillais de rejoindre la pelouse de l'Allianz Riviera après une longue interruption, alors que Nice menait 1-0 au score. Une heure et demi plus tôt, Dimitri Payet, victime de jets de projectiles pendant toute la rencontre, avait renvoyé en tribunes l'un d'eux à la 76e minute, provoquant l'envahissement du terrain par de nombreux supporters niçois.

Le match a été interrompu pendant une heure et demi dans la confusion totale, avant que les autorités ne décident de reprendre la rencontre. Considérant que leur sécurité n'était plus assurée, les Marseillais ont refusé de revenir sur la pelouse alors que les Niçois s'échauffaient dans l'optique de reprendre. Constatant le forfait des Marseillais, l'arbitre de la rencontre a définitivement arrêté la partie.

Dimitri Payet frappé d'un coup de pied

Alors que le match était jusque-là très intense, tout s'est précipité à la 76e minute. Victime de jets de projectiles pendant toute la rencontre, Dimitri Payet a fini par répondre avec agacement après avoir reçu une bouteille sur la nuque avant de tirer un corner. Si le leader marseillais a perdu son calme, il avait d'abord été poussé à bout par des supporters niçois qui n’avaient pas arrêté de lui jeter des objets dessus, malgré les avertissements du speaker et les demandes des joueurs niçois.

De nombreux supporters sont alors entrés sur la pelouse après le geste du Réunionnais. L'un d'eux a même frappé l'international français d'un coup de pied. D'autres joueurs marseillais ont été touchés physiquement. S’est alors enchaînée une période de confusion totale : joueurs, supporters, stadiers, dirigeants et entraîneurs se retrouvant au milieu de la cohue. L'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli était particulièrement furieux, prêt à en venir aux mains. Une personne présente dans les tribunes a été évacuée sur civière à la suite de la chute d'un panneau publicitaire.

Après une heure et demi de confusion, les autorités ont décidé de reprendre la rencontre. Les joueurs niçois sont revenus sur la pelouse pour s'échauffer mais les Marseillais ne les ont pas suivis, considérant que leur sécurité n'était plus assurée. Un choix qui a amené le corps arbitral à interrompre définitivement la rencontre.

"Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable" Pablo Longoria à RMC Sport

Le président de l’OM a réagi sur le compte Twitter de l'OM après le refus de son équipe de reprendre la rencontre : "On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C'est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n'était pas garantie. Sa décision était d'arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d'ordre public, de faire reprendre le match. Ce n'est pas acceptable pour nous, c'est pour cela qu'on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir."

Un match pourtant agréable

Avant l'interruption de la rencontre, les Niçois menaient au score 1-0 grâce à une réalisation de Kasper Dolberg à la 49e. Avant cela, Niçois et Marseillais s'étaient procurés plusieurs occasions nettes, bien repoussées par des portiers en grande forme. En cas de forfait avéré des Marseillais, les hommes de Christophe Galtier seront désormais à la troisième du championnat à égalité de points avec Clermont et à deux points du leader le Paris Saint-Germain.