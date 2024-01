Ligue 1 : le PSG seul au monde, l'OL en danger, Marseille à l'abordage… Où en est-on avant la reprise ?

La Ligue 1 reprend ses droits. Après trois semaines de pause, le feuilleton de la Ligue des talents est de retour ce week-end, pour lancer la deuxième phase du championnat. Il ne reste en effet plus que dix-sept journées, dans cette Ligue 1 réduite à dix-huit clubs depuis l'été dernier. À mi-parcours, on connaît déjà sans doute l'identité du futur champion de France mais, pour le reste, le suspense demeure entier.

Paris : un long fleuve pas si tranquille

Sur le plan sportif, tous les voyants sont au vert pour le PSG, à l’heure de retrouver la Ligue 1. Larges vainqueurs des amateurs de Revel, dimanche dernier en Coupe de France (9-0), les hommes de Luis Enrique sont confortablement installés en tête du championnat, avec déjà cinq points d’avance sur le dauphin niçois. Battu une seule fois sur la phase aller (par Nice, justement), le PSG fonce tout droit vers un douzième titre de champion de France. Comme souvent, la principale menace pour les Parisiens, ce sont… les Parisiens. Car en coulisses, la tempête gronde dans un club pris dans une multitude d’affaires.

Alors que le PSG a officiellement renoncé au Stade de France, il est de nouveau lancé dans un bras de fer avec la mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes. De récentes révélations de Mediapart ont aussi jeté un froid sur le club, alors que la députée Insoumise Manon Aubry a saisi la justice pour “complicité de fraude fiscale”. Le tout alors que le club doit composer avec la situation contractuelle de Kylian Mbappé, libre à la fin de la saison. Au milieu de tout ça, le huitième de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad a plutôt intérêt à bien se passer pour un club qui, malgré ces vagues, surfe sur le championnat.

Franceinfo: sport se mouille : le PSG sera champion avec 11 points d'avance.

Brest et Nice : la côte d’usure ?

Surfer sur la dynamique, ce sera également l’objectif de l’OGC Nice et du Stade brestois. Les deux surprises du début de saison, respectivement deuxième et quatrième de Ligue 1, vont entamer le plus dur : la confirmation. Alors que le projet niçois patinait depuis l’arrivée d’Ineos en 2019, cette année pourrait enfin être la bonne. Meilleure défense de l'Hexagone, les hommes de Francesco Farioli ont été les seuls à battre le PSG sur la phase aller, tout en accrochant également Lens, Marseille, Rennes ou Monaco. Invaincus contre les membres du top 10, les Aiglons ont attendu le 16 décembre pour être menés au score, après une belle série de 15 matchs.

Les Niçois vont maintenant devoir confirmer pour conserver leur place sur le podium, eux qui comptent quatre points d’avance sur le quatrième. Un quatrième qui reste LA grande surprise de la saison, puisqu’il s’agit du Stade brestois. Arrivé l’hiver dernier dans le Finistère pour sauver Brest de la relégation, Eric Roy a non seulement réussi sa mission, mais a transformé le petit club breton en candidat surprise à l’Europe. Le tout en déployant un jeu alléchant. Pour garder le vent en poupe, les Bretons vont toutefois devoir apprendre à vaincre les cadors du championnat, ce qui n’a pas été le cas pour le moment.

Franceinfo: sport se mouille : Nice restera sur le podium, Brest terminera 9e.

Podium : qui pour accompagner le PSG ?

Résister s'annonce d'autant plus dur pour Nice et Brest qu'ils sont entourés d'une meute de prétendants au podium. Si les Aiglons (re)partent avec deux longueurs d'avance, ils devront avant tout se méfier de leur voisin monégasque. Bien installé à deux petits points de l'OGCN, l'AS Monaco a livré une première partie de saison convaincante, à défaut d'être aboutie. Ce qui, mine de rien, n'était plus vraiment une habitude pour des Monégasques plutôt du genre à finir fort ces dernières années. Cette fois, ils sont bien là, troisièmes, à mi-parcours. Placé, le Losc l'est également (5e à trois points de l'ASM).

Mais dans ce championnat à 18, où la moindre série positive peut tout changer, tout va très vite. En crise une bonne partie de l'automne, les Marseillais de Gennaro Gattuso sont ainsi revenus sur le fil dans les places européennes, avant la trêve. Avec quatre points de retard sur Brest, quatrième, nul doute que les Phocéens seront des candidats au top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des champions. Ce qui sera aussi le cas du RC Lens (7e, 26 points), qui a retrouvé des couleurs. À moins que le Stade de Reims de la sensation Will Still ne confirme en cette deuxième partie de saison.

Franceinfo: sport se mouille : Nice (voir ci-dessus) et Monaco, plus frais car non engagé sur la scène européenne.

Lyon, un olympique qui retrouve la forme

Après onze journées de Ligue 1, l'Olympique lyonnais était lanterne rouge du championnat, avec quatre petits points au compteur. C'est peu dire que l'OL naviguait à des années-lumière de ses ambitions de podium. Alors, après avoir écarté Laurent Blanc en début de saison, puis Fabio Grosso fin novembre, les Gones ont misé sur Pierre Sage, directeur du centre de formation. Un coup de poker qui a porté ses fruits. Après deux défaites face à Lens et l'OM, les Lyonnais ont enchaîné trois succès avant la trêve face à Toulouse, Monaco et Nantes. De quoi reprendre le large et sortir de la zone rouge.

S'il est trop tôt pour écrire que l'OL est sauvé de la relégation, cela en prend tout de même le chemin. D'autant que les Lyonnais se montrent actifs sur le mercato hivernal, histoire de renforcer un peu plus un effectif taillé pour jouer le haut du tableau, plus que le bas. Toujours est-il que deux clubs descendront en Ligue 2 à l'issue de la saison, tandis que le seizième jouera un barrage contre une écurie de Ligue 2. À ce terrible jeu, Clermont (18e) et Lorient (17e) semblent bien partis pour perdre. Actuellement barragiste, Toulouse devra afficher le même visage en Ligue 1 qu'en Ligue Europa pour espérer s'en sortir.

Franceinfo: sport se mouille : Clermont et Lorient seront relégués, Toulouse sera barragiste.