Coupe de France : Monaco remporte un match fou à Lens, les autres clubs de L1 assurent... Ce qu'il faut retenir des 32es de finale de dimanche

La hiérarchie continue d'être respectée. Les 32es de finale de la Coupe de France se terminent, dimanche 7 janvier, sur tout le territoire, pour l'instant sans produire de surprise. Dans le choc de haut de tableau de Ligue 1 entre Lens et Monaco, les Monégasques sont sortis vainqueurs, après un match nul haletant et une longue séance de tirs au but pour les départager. Les quatre autres clubs de Ligue 1 engagés ont aussi validé leur qualification.

Monaco remporte un choc à rebondissements contre Lens

Un match fou de bout en bout, et c’est finalement Monaco qui va poursuivre l’aventure. Les joueurs de la Principauté sont sortis vainqueurs du choc de ces 32es de finale contre les Lensois, après un match nul (2-2), et une séance de tirs au but à rebondissements (6-5). Les Monégasques ont vu le portier lensois, Brice Samba, arrêter trois de leurs tentatives de suite, avant d’être libérés par le jeune Soungoutou Magassa, auteur de la frappe décisive.

𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 😍



Nos Monégasques se qualifient pour le 16e de finale de la @coupedefrance, après cette victoire aux tirs au but face au RC Lens !



𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 🔴⚪️



2️⃣-2️⃣ #RCLASM | #CoupeDeFrance pic.twitter.com/FBIx8SpK4J — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 7, 2024

Éliminés à ce stade de la compétition par Rodez, déjà aux tirs au but, la saison dernière, les Monégasques retrouvent un peu de réussite, et le chemin des 16es de finale. Quarts de finalistes de la dernière édition, les Lensois pourront nourrir des regrets, après avoir réussi à recoller au score (de 2-0 à 2-2), et dominé tout le second acte. Toujours battus par Monaco en Coupe de France, ils voient leur malédiction se poursuivre.

Les grosses cylindrées qualifiées

Carton plein pour les plus gros clubs de l’élite. Tous engagés dimanche en début d’après-midi, Lyon, Marseille et Rennes ont décroché une qualification logique contre des adversaires issus de divisions inférieures.

Les deux Olympiques se sont débarrassés de deux clubs de National 3, avec des scénarios différents. Après une première période disputée, l’OL s’est imposé contre Pontarlier (3-0), tandis que l’OM a dominé Thionville sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un unique but de Pierre-Emerick Aubameyang à l’heure de jeu.

Les Rennais ont validé leur billet pour les seizièmes de finale en battant leur voisin guingampais, pensionnaire de L2 (2-0). Onzième de Ligue 1, Le Havre s’est aussi qualifié, en remportant le derby normand face à Caen (2-1).