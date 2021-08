Ligue 1 : le Parc s'apprête à découvrir Messi sans jauge sanitaire

Recrutement exceptionnel, circonstance exceptionnelle. Pour la première fois depuis 18 mois, la préfecture a autorisé une jauge à 100% pour le Parc des Princes, coïncidant avec la présentation de Lionel Messi devant son nouveau public à 19h30, soit une heure et demie avant le coup d'envoi, lors de la cérémonie de présentation des recrues de l'été. Si le pass sanitaire sera requis pour assister à l'exhibition de la nouvelle star parisienne, il faudra aussi avoir des ressources dans son porte-monnaie, les prix des places ayant flambé à l’annonce du recrutement de Lionel Messi.

Pendant que Paris se vide en août, le Parc se remplit pour Messi

Nasser al-Khelaïfi et ses partenaires n’ont pas fait dans la demi-mesure. Pour le retour des supporters dans le stade, les dirigeants ont prévu un cadeau que beaucoup ont rêvé d’avoir sans jamais imaginer le trouver réellement au pied du sapin. Un cadeau onéreux certes, mais qui se justifie sans peine au vu de l'émerveillement procuré chez les supporters parisiens ces derniers jours.

Et comme un signe du destin, la nouvelle coqueluche parisienne sera présentée dans un stade plein, une première depuis 18 mois au Parc des Princes. Pour le premier match de la saison à domicile, la préfecture a maintenu la jauge à 100% et c’est un stade encore en pleine excitation d’une semaine folle dans l'histoire du PSG, qui va retrouver ses joueurs ainsi que ses nouvelles recrues : Hakimi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum et évidemment le seul et unique Messi.

Un cadeau cher à déballer

Mais voir un sextuple Ballon d’Or fouler sa pelouse, ça a aussi un prix. Sur les sites de revente, les prix ont décollé pour la réception de Strasbourg samedi. Plus aucune place n’est disponible à l’achat, et sur la billetterie officielle du club, via la plateforme Ticketplace, le prix des billets est monté en flèche, allant jusqu’à 1 000 euros en catégorie 16 (sous les toits du stade), 800 euros en catégorie 5 au bord de la pelouse en tribune Borelli ou encore 450 euros en catégorie 3 en tribune Paris.

Malgré les prix exorbitants, les supporters se sont rués sur les derniers billets et face à l’emballement, à la fois des personnes et des prix, le PSG a été contraint de fermer temporairement la plateforme. Une preuve aussi que la venue d'une star planétaire dans un club ramène de nouvelles têtes dans les stades.