Messi au PSG : "C'est le plus grand mercato de l'histoire du football", se réjouit Nasser al-Khelaïfi, président du club

Dans l'auditorium du Parc des Princes, Nasser al-Khelaïfi a eu bien du mal à masquer son émotion au moment de présenter à la presse Lionel Messi, mercredi 11 août. Il a notamment évoqué tout le travail effectué depuis l'arrivée de QSI (Qatar Sports Investments) à la tête du club parisien, en 2011, pour aboutir à ce recrutement du siècle.

Quelques minutes après, confortablement installé dans un fauteuil sur la pelouse du Parc des Princes, le président du PSG a retrouvé sa sérénité habituelle pour évoquer ce transfert inattendu et "historique pour le PSG, pour le football français, pour le monde".

Des négociations "très rapides" avec Messi

Dans cet entretien, Nasser al-Khelaïfi révèle que les négociations entre l'Argentin et le club français ont été "très rapides". Mais pour avoir appris des différentes déconvenues passées, il rappelle que "l'équipe est très belle, mais on n'a rien gagné. Le travail commence aujourd'hui avec l'arrivée de Messi."

Revenant sur les conditions économiques de ce recrutement XXL, il a répondu : "On ne signe pas un joueur si on ne peut pas [le payer]". Et de s'enthousiasmer : "On a signé quatre des meilleurs joueurs du monde [Donnarumma, Messi, Ramos, Wijnaldum]. C'est le plus grand mercato de l'histoire du football mondial." Quant à Kylian Mbappé, en fin de contrat à l'issue de la saison, il assure que "Kylian veut gagner, il veut une équipe forte, on a les deux aujourd'hui donc il n'a pas de raisons de partir."