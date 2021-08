Les trois défis qui attendent Lionel Messi au PSG

Le sextuple Ballon d'Or s’est engagé, mardi soir, avec le club de la capitale pour deux ans (plus un an en option) où l'attendent bon nombre de défis ainsi qu’une forte pression de résultats.

Il est là. Après quatre jours d'intenses discussions, rumeurs et négociations, Lionel Messi a finalement posé pied sur le territoire français mardi 10 août où il a signé dans la foulée un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain, plus une année en option. L'Argentin a présenté son nouveau maillot, une scène encore inimaginable il y a une semaine de cela. Mais si l'excitation est à son paroxysme, les questions aussi et "La Pulga" va faire face à de nombreux défis, uniques pour lui. Il a assuré, lors de sa conférence de presse de présentation mercredi 11 août, qu'il prêt "à lutter pour tous les trophées".

L'intégration au PSG, une équipe sans claire identité de jeu

Pendant 21 ans, il a joué dans une équipe, un club. S'il n'y a aucun doute que Lionel Messi peut s'intégrer n'importe où, son arrivée au PSG pose tout de même quelques questions. Le sextuple Ballon d'Or quitte le FC Barcelone, une équipe réputée pour avoir une forte identité de jeu basée sur le jeu de passes. Ce n'est pas exactement le cas du Paris Saint-Germain, souvent critiqué ces dernières années pour sa faible capacité à développer un plan de jeu précis rencontre après rencontre.

Depuis l'arrivée du duo Neymar-Mbappé en 2017, le PSG s'est appuyé sur ces deux individualités, pour se hisser en finale de Ligue des champions en 2020 et en demi-finale en 2021. Mais en ajoutant une nouvelle star, qui pèse énormément sur le rectangle vert, l'attaque parisienne doit se réinventer. Si Lionel Messi a déjà joué avec des joueurs de grand talent, comme Ronaldinho et Samuel Eto'o à son arrivée à Barcelone ou plus récemment Neymar et Luis Suarez, cela fait presque 10 ans qu'il est l'incontestable leader offensif de son équipe.

À Paris, il va se retrouver avec un Neymar, justement venu à Paris pour devenir la star numéro une, et un Kylian Mbappé qui a atteint ce statut, voire plus, depuis l'année dernière où il a porté l'équipe à bout de bras en Ligue 1 et Ligue des champions.

La découverte d'un nouveau championnat, réputé physique

Arrivé à Barcelone à l'âge de 13 ans, Lionel Messi va découvrir un nouveau championnat pour la première fois de sa carrière. Si l'optique de jouer en Ligue 1, après avoir marché sur la Liga pendant des années, ne doit pas l'effrayer, il sait qu'il va faire face à un engagement physique un peu plus élevé que dans le championnat espagnol. Les fautes sont souvent le moyen le plus simple de ralentir l'Argentin.

Neymar l'a vécu à ses dépens, lui qui en a fait les frais plusieurs fois depuis son arrivée en France. De par ses dribbles et sa créativité, l'attaquant brésilien a frustré bon nombre de défenseurs de Ligue 1. Selon un rapport de l'Observatoire du football, l'ancien Barcelonais subissait une faute toutes les 20 minutes et 39 secondes, soit 14 fautes au total lors de ses 289 minutes disputées en Ligue 1 entre août et novembre 2020, le plus gros ratio parmi les cinq grands championnats…Avec quelques blessures à la clé. À deux reprises le Brésilien s'est fracturé le métatarse, en 2017 et 2018, à chaque fois dans des rencontres très physiques respectivement face à Marseille en Ligue 1 et Strasbourg en Coupe de France. Depuis son arrivée en Ligue 1 en août 2017, Neymar a été blessé à 13 reprises, l'obligeant à manquer à chaque fois entre 1 et 18 matchs.

La pression liée à "la première fois" et à un trio envié

Depuis ses débuts en équipe première du Barça, Lionel Messi connaît bien la pression. Mais à Paris, ce sera différent, car le club parisien attend toujours de conquérir pour la première fois la Ligue des champions, objectif affiché des Qataris à leur arrivée en 2011. Avec une attaque composée de trois des meilleurs joueurs offensifs du monde, le PSG, Messi le premier, sait qu'il doit gagner. La moindre défaite en Ligue 1 mais surtout en Ligue des champions sera interprétée comme une catastrophe. Tout autre résultat qu'une victoire finale dans la plus prestigieuse des compétitions européennes ressemblerait à un échec. Ce n'est pas un secret, l'homme aux 810 buts est venu à Paris pour remporter cette fameuse coupe aux grandes oreilles. L'Argentin, avec Barcelone, ne l'a plus remportée depuis 2015 et reste sur deux échecs majeurs avant même les demi-finales.

Enfin, Lionel Messi a déjà 34 ans, et même s'il lui reste quelques années au top, il se rapproche de la retraite. Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé et se retrouve en fin de contrat l'été prochain, il pourrait ne plus être sous le maillot du PSG la saison prochaine. Ainsi, la fenêtre de tir du trio pour gagner le plus de titres pourrait être très courte, ce qui amène une pression supplémentaire. Alors si ce trio "fifaesque" est un one shot, il faut tout gagner et vite, la chose la plus difficile à faire dans le football.