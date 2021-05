Ligue 1 : le barrage de la peur attend Nantes pour boucler une saison chaotique

Le FC Nantes, emmené par Antoine Kombouaré, n'est pas encore en vacances. Bien au contraire, battus par Montpellier (1-2) dimanche 23 mai à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1, les Nantais devront boucler cette saison plus que jamais éprouvante par une double confrontation périlleuse contre Toulouse pour rester en Ligue 1.

Sur le terrain, une saison à oublier

Installés en Ligue 1 depuis 2013, les Nantais devront vite oublier leur campagne 2020-2021. Ils signent cette année l’une des pires saisons depuis leur retour dans l’élite. Avec 9 victoires, 13 matchs nuls, 16 défaites et une élimination en 32es de finale de Coupe de France contre Lens, les rayons de soleil se sont fait (très) rares en Loire-Atlantique.

Malgré la dynamique de fin de saison sous les ordres Antoine Kombouaré (quatre victoires d'affilée avant la défaite contre Montpellier), les Canaris ont amélioré quelques records peu glorieux tout au long de la saison. Le 14 février, les Nantais ont battu Angers (1-3), pour interrompre une série de 16 matchs sans victoires, record du club. Autre statistique vertigineuse : la victoire face à Bordeaux, à la Beaujoire le 8 mai (3-0) était leur premier succès à domicile depuis le 18 octobre, soit près de sept mois de disette...

14 - Nantes a remporté son 1er match à domicile en Ligue 1 depuis le 18 octobre 2020 (3-1 v Brest), soit la fin d’une série de 14 rencontres sans succès sur ses bases dans l’élite (7 nuls, 7 défaites). Libéré. #FCNFCGB pic.twitter.com/QZKZPTizL7 — OptaJean (@OptaJean) May 8, 2021

Un nouveau temps dans la valse des entraîneurs

Avant cette saison chaotique, Nantes avait bouclé l'exercice 2019-2020, interrompu par le Covid, à la 13e place. Christian Gourcuff, installé sur le banc nantais, gardait donc les rênes pour la reprise, en août 2020. 13 journées plus tard, le Breton était limogé par la direction après une claque reçue à domicile face à Strasbourg (0-4).

Son éviction n'est pas surprenante au vu de l'instabilité récurrente du secteur sportif. Propriétaire de la maison nantaise depuis 2007, Waldemar Kita se sépare alors de son 15e entraîneur... en 14 saisons. Le 16e titulaire du poste est Raymond Domenech, nommé fin décembre aux commandes d'un navire en perdition. Son arrivée est loin de faire l'unanimité parmi les supporters et les anciens joueurs.

Pour son premier poste depuis celui de sélectionneur des Bleus (2004-2010), Domenech va vivre un mandat expéditif : en 46 jours sur le banc, il ne remporte aucun match (4 nuls et 4 défaites) et se fait limoger le 11 février. En plein doute, le FC Nantes nomme Antoine Kombouaré, l’homme des situations d’urgence, pour tenter de sauver le club du spectre de la relégation.

L'ex-joueur du PSG restait sur un échec à Toulouse mais il avait réussi à maintenir Dijon un an plus tôt, en barrages face à Lens. Kombouaré retrouvera donc ces mêmes barrages avec les Nantais qui, avant de chuter contre Montpellier, avaient retrouvé de l'envie et de l'efficacité dans ce sprint final.

Le FC Nantes annonce l’arrivée d’au poste d’entraîneur principal afin que le Club amorce un nouvel élan pour conserver sa place dans l’Élite.



Par cette nomination, le Club annonce également sa décision de se séparer de Raymond Domenech. pic.twitter.com/yxo9yKP1Of — FC Nantes (@FCNantes) February 10, 2021

Les supporters, entre colère et frustration

Privés de stade en raison de la crise sanitaire, les supporters nantais ont marqué tout au long de la saison leur volonté d’en finir avec le "clan Kita". En décembre, l’une de leurs manifestations contre la gestion sportive du club sera marquée par des échauffourées avec la police.

La nomination de Raymond Domenech accentue la colère des fans nantais qui placardent dans la ville 5 000 affiches du "Kita Circus", en écho au "spectacle" que leur offre la présidence du club. Pour la première séance d'entraînement de l'ex-sélectionneur des Bleus, c'est même une musique de cirque qui a accueilli l'effectif et le staff.

C'est reparti pour un tour, à quelques mètres des joueurs. Message anti-kita lors du premier entraînement de Domenech. #FCNantes pic.twitter.com/oyqjiqMRO0 — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) December 30, 2020

Battus par Montpellier, les Nantais n'auront pas beaucoup de temps pour digérer. Dès jeudi 27 mai, ils devront défendre leur place en Ligue 1 face à Toulouse en barrage aller, avant un match retour dimanche, entre deux anciens piliers de l'élite du football français.