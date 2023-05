Ligue 1 : la course au titre, une affiche pour la Ligue Europa, matchs de la peur en bas de classement... Les enjeux de la 35e journée

Avec de l'enjeu à tous les niveaux, la 35e journée promet d'être animée ce week-end.

Du suspense à tous les étages. A partir du vendredi 12 mai, la 35e journée de Ligue 1 va être le théâtre de combats des premières aux dernières places sur les pelouses françaises. De la course au titre entre Paris, Lens et Marseille, aux risques de relégation pour Troyes et Ajaccio, en passant par le choc européen entre Monaco et Lille, tour d'horizon des enjeux du week-end.

La course au titre : Lens pour continuer de mettre la pression sur Paris

Dans cette course au titre, les trois équipes encore engagées pourront compter sur le soutien de leur public. Lens (2e, 72 points) ouvre le bal, vendredi 12 mai, contre Reims. En cas de succès, les Sang et Or peuvent se protéger du possible retour de l'OM, revenir à trois points du leader parisien et continuer de lui mettre la pression.

Opposé à Ajaccio samedi 13 mai, le PSG (1er, 78 points) est assuré de conserver la tête à l'issue du week-end. Le club de la capitale a l'occasion de maintenir son avance, voire de la creuser et de se rapprocher du titre en cas de contre-performance de ses poursuivants. Mais s'il trébuche, il pourrait les voir revenir dans son rétroviseur.

Troisième avec 70 points, Marseille, qui reçoit Troyes dimanche soir, doit s'imposer pour continuer d'y croire. En cas de revers lensois dans le match d'ouverture, l'OM pourrait même récupérer la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des champions. Mais s'ils venaient à perdre, avec une victoire parisienne, les Olympiens feraient mathématiquement une croix sur le titre.

La course à l’Europe : un choc décisif pour la Ligue Europa entre Monaco et Lille

C'est l'affiche qui pourrait décider de la qualification pour la Ligue Europa. Monaco (4e, 64 points) reçoit Lille (5e, 59 points) pour l'avant-dernier match de la journée, dimanche après-midi. S'ils s'imposent, les hommes de Philippe Clement mettraient huit points d'écart entre eux et les Dogues. A l'opposé, en cas de victoire en Principauté, les Lillois reviendraient à deux longueurs de leurs adversaires.

Derrière, Rennes et Lyon (6e et 7e à 56 points) continuent leur duel à distance avec la 5e place en ligne de mire. Les Bretons, qui reçoivent Troyes, et les Gones, qui vont à Clermont, peuvent tous deux revenir à hauteur du Losc en cas de succès, mais aussi se distancer mutuellement si l'un gagne et l'autre perd.

La course au maintien : Troyes et Ajaccio aux portes de la Ligue 2

Après la relégation d’Angers officialisée fin avril, la Ligue 1 pourrait connaître deux nouvelles descentes ce week-end. Troyes (19e, 22 points) et Ajaccio (18e, 23 points) sont en position très délicate à l'entame de la 35e journée. Avec respectivement onze et douze points de retard sur le premier non-relégable, Auxerre, tout autre résultat qu’une victoire les condamnerait définitivement. L'espoir est d'autant plus mince que les Aubois et les Corses affrontent deux équipes de haut de tableau, respectivement Rennes et Paris.

Tombé dans la zone de relégation à l'issue de la 33e journée et premier relégable, Nantes pointe à deux longueurs des Auxerrois. Les Canaris, qui se déplacent à Toulouse dans un "remake" de la finale de la Coupe de France, doivent conjurer le sort et leur terrible dynamique (11 matchs consécutifs sans victoire en L1) pour essayer de sortir la tête de l'eau, et, pourquoi pas, de la zone rouge en cas de succès et de résutat favorable entre Auxerre et Brest. Car l'AJA (16e, 34 points) et les Bretons (15e, 35 points) s'affrontent au même moment dans un choc de la peur. S'il y a un vaincu, il pourrait plonger à la 17e place.