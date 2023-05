Direct Troyes-PSG : Vitinha double la mise pour les Parisiens

Après avoir lâché de nouveaux points face à Lorient, le Paris Saint-Germain doit désormais assurer, dimanche, face à Troyes, relégable et presque condamné à la Ligue 2.

Entre un club que tout conduit à la Ligue 2, 18e et à 10 points du premier non-relégable, et le leader du championnat, la crise ne couve pas là où on s'y attend. Alors que Troyes reçoit le PSG, dimanche 7 mai à 20h45, la situation a quelque chose de déroutant.

Incapables de gagner le moindre match de championnat depuis le 2 janvier dernier, les Troyens n'y croient plus et semblent laisser filer la fin de saison. Chose impossible pour le PSG, qui doit de nouveau cravacher dans ce sprint final. Dans un climat délétère et sans Lionel Messi, suspendu par son club, c'est dans l'incertitude que Paris se déplace à Troyes. Lors du match aller, le club de la capitale s'était imposé au terme d'un match fou au Parc (4-3), au cours duquel les Aubois s'étaient montrés plus que vaillants.