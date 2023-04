Ligue 1 : record de défaites, affaires judiciaires en pagaille... La saison calamiteuse d'Angers, officiellement relégué en Ligue 2, en six moments-clés

La défaite contre Rennes (4-2), dimanche, a définitivement condamné le SCO à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.

Pareille issue ne faisait pas l'ombre d'un doute, elle est désormais officielle. Dernier de Ligue 1 avec 14 maigres points en 32 matches joués, Angers est certain d'évoluer à l'étage inférieur l'an prochain, après sa nouvelle défaite contre Rennes, dimanche 30 avril. Un triste épilogue pour le SCO, huit ans après sa montée, au terme d'une saison 2022-23 cauchemardesque de bout en bout, qui l'a vu battre le record de défaites d'affilée (13) dans l'histoire du championnat. Retour sur une saison noire en six points.

Eté 2022 : mercato léger et rachat avorté

Aisément maintenu (14e) malgré une fin de saison 2021-22 en chute libre (trois victoires dans les 17 dernières journées), Angers attaque cet exercice dans le flou. Celui-ci marque la fin d'un long cycle : véritables ambassadeurs de la "dalle angevine", les cadres trentenaires Thomas Mangani, Ismaël Traoré ou Romain Thomas ne sont pas prolongés. D'autres éléments à la forte valeur marchande, comme Angelo Fulgini et Mohamed-Ali Cho, sont également cédés, sans que les liquidités engrangées ne soient pleinement réinjectées pour renforcer l'équipe.

Le recrutement, un mélange de jeunes pousses de Ligue 2 ou de Premier League, et de transfuges de championnats peu huppés (Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Tunisie), n'apporte guère de certitudes. Pour ne rien arranger, le président Saïd Chabane annonce mettre le club en vente au début de l'été, avant de se rétracter, faute d'acheteur, en août.

24 novembre 2022 : Gérald Baticle ne résiste pas au début de saison calamiteux

Les craintes estivales se confirment et Angers rate son début de saison (11 défaites en 15 matchs). Alors que le monde du football a les yeux rivés sur le Mondial au Qatar, Gérald Baticle est débarqué de son poste d'entraîneur. La situation n'est pas encore désespérée, puisque le SCO, huit points, ne compte que cinq longueurs de retard sur le premier non-relégable et dispose d'un mois pour se requinquer avant la reprise du championnat. Pour remplacer Baticle, Saïd Chabane nomme Abdel Bouhazama, jusque-là directeur du centre de formation.

1er février 2023 : 13 défaites d'affilée, un record

Sans aucune expérience sur un banc professionnel, Abdel Bouhazama n'inverse pas la tendance et enchaîne les contre-performances. Pire, au soir d'un nouveau revers dans les arrêts de jeu contre Ajaccio, un concurrent direct (1-2), son club entre dans l'histoire et bat le record de défaites consécutives (13).

Cette spirale infernale sera à peine adoucie la semaine suivante avec un nul à Lorient (0-0), mais le mal est fait. Risée de la Ligue 1, le SCO a "déjà un pied en Ligue 2", de l'aveu de son entraîneur, alors même qu'il lui reste 17 matchs à jouer.

7 mars 2023 : Abdel Bouhazama démissionne après une causerie déplacée

Le SCO n'en a pas fini avec son chemin de croix et s'enlise en coulisses. Deux jours après une énième défaite – la 20e en 26 matchs – à Montpellier (0-5), son nouvel entraîneur rend le tablier. Au-delà de la nouvelle sortie de route sur le terrain, l'entraîneur est pointé du doigt après des propos déplacés lors d'une causerie. "On a déjà tous touché des filles", exprime-t-il devant son vestiaire pour défendre Ilyes Chetti, joueur accusé d'agression sexuelle mais aligné dans l'Hérault (il sera condamné, un mois plus tard, à quatre mois de prison avec sursis).

Le club nie catégoriquement ces propos dans un premier temps, avant de les reconnaître et d'acter le départ de Bouhazama "devant la pression médiatique et pour préserver l'image du club".

29 mars 2023 : visé par des affaires judiciaires, le président Chabane démissionne à son tour

Incapable de gagner le moindre match depuis septembre et moqué par ses propres supporters, Angers continue de toucher le fond en coulisses. Son président Saïd Chabane, aux manettes depuis 2011, annonce sa démission et cède son poste à son fils, Romain. Quelques jours plus tard, le 4 avril, il est placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisée et exercice illégal de la profession d'agent. Deux perquisitions avaient déjà été effectuées au club, en juin 2022 et janvier 2023.

En attendant les suites de cette affaire – il sera convoqué le 7 juin au tribunal judiciaire de Bobigny pour fixer la date de son procès –, Saïd Chabane est parallèlement accusé d'agressions sexuelles par six femmes. Mis en examen en février 2020 pour des faits qu'il nie, l'ex-président du SCO sera jugé le 14 juin.

28 avril 2023 : Rennes entérine une relégation certaine

Malgré une légère embellie après le départ de Bouhazama, avec une victoire – la première depuis 21 matches – contre Lille (1-0), Angers n'échappe pas à une rétrogradation qui lui était promise. Avec 18 points de retard sur le premier non-relégable à cinq matchs du terme, le SCO est mathématiquement certain d'évoluer en Ligue 2 l'an prochain. Avant de descendre, un dernier défi se présente au nouvel entraîneur Alexandre Dujeux : grapiller plus de trois points lors des six derniers matchs, pour ne pas présenter le plus faible total sur une saison, détenu par Lens en 1988-89 (17 unités). On a connu des challenges plus excitants.