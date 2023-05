Ligue 1 : premier relégable après sa défaite à Brest, Nantes n'en finit plus de couler

Après le lourd revers subi en finale de Coupe de France samedi (1-5), les Canaris se sont inclinés à Brest (2-0), mercredi, lors d'un match en retard comptant pour la 33e journée de Ligue 1.

Du rêve brisé à la dure réalité. Quatre jours après la claque reçue en finale de Coupe de France face à Toulouse (1-5), le FC Nantes a une nouvelle fois sombré, mercredi 3 mai, sur la pelouse d’un de ses concurrents directs pour le maintien, le Stade brestois (2-0). Avant la rencontre, Antoine Kombouaré qualifiait ce match de "crucial, pour ne pas dire capital". La teneur du message envoyé par l'entraîneur nantais n'a visiblement pas été bien saisie par les Canaris.

Les hommes d'Eric Roy, désormais invaincus lors des six dernières journées de Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), profitent de ce succès pour remonter à la 14e place du championnat et sortir ainsi de la zone rouge, aux dépens du FC Nantes, nouveau premier relégable de Ligue 1.

Alban Lafont, symbole de la déroute nantaise

Comme si les cinq buts encaissés au Stade de France ne suffisaient pas, Alban Lafont a de nouveau joué le mauvais rôle sur la pelouse brestoise. Dès l’entame de la partie, sur une longue passe en profondeur qui paraissait pourtant anodine, le jeune portier de 24 ans tente de dégager son camp… et manque de toucher le cuir. L'insaisissable Jérémy Le Douaron, impliqué sur 4 des 5 derniers buts du Stade brestois (3 buts, 1 passe décisive), profite de cette grossière erreur pour ouvrir le score (18e).

"Le problème, c’est que ça tombe sur un joueur différent tous les week-ends. Il y a de la fébrilité qui nous gagne, on le ressent", a regretté Antoine Kombouaré à l'issue de la rencontre. Alban Lafont, pas grandement aidé par une défense aux abois dans le premier acte, voit ensuite le ballon filer dans ses filets pour la deuxième fois, sur une tête croisée de Mathias Pereira Lage (35e).

Au retour des vestiaires, les Canaris ont montré un tout autre visage. Mais dans le but brestois, Marco Bizot a tenu la baraque pendant toute la rencontre (5 arrêts), permettant au Stade brestois d'enchaîner un troisième match en Ligue 1 sans encaisser de but. C'est la plus longue série du club breton dans la compétition depuis près de 13 ans (8 matchs, du 28 août 2010 au 30 octobre 2010).

De son côté, Antoine Kombouaré enchaîne une 10e rencontre sans succès sur le banc de Nantes en Ligue 1 (4 nuls, 6 défaites). Relégable à cinq journées de la fin du championnat, le temps est à l'orage au-dessus des Canaris. Gare à ne pas complètement se brûler les ailes.