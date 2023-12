Ligue 1 : à la mi-saison, bilan mitigé pour Kylian Mbappé

Pour ses 25 ans ce mercredi, Kylian Mbappé s'est offert un doublé à domicile contre Metz. Le PSG, champion d'automne, s'est imposé au Parc des Princes 3 à 1. Cette rencontre comptant pour la 17e journée de Ligue 1 marque également la fin de la première partie de saison. L'heure d'un premier bilan a donc sonné et la star de l'équipe de France ne fait pas l'unanimité.

Toujours autant de buts mais une attitude décevante

Depuis la reprise du championnat, Kylian Mbappé a trouvé 18 fois le chemin des filets, ce qui en fait le meilleur buteur de la Ligue 1 pour le moment. Toutes compétion confondues : il a inscrit 21 buts en 22 rencontres. Sur l'année civile, c'est encore une fois la barre des 50 réalisation qui est atteinte. Sur le terrain, Kylian Mbappé a mis tout le monde d'accord. "C'est un phénomène", résume son coéquipier en Bleu et au PSG, Lucas Hernandez.

Côté supporters, le bilan est plus contrasté. Les buts sont salués, l'attitude un peu moins. "Franchement, il fait une bonne bonne première partie de saison comparé à l'année dernière", avance un fan du PSG même s'il admet que Kylian Mbappé "reste toujours au top". "C'est l'attitude qui déçoit un peu, j'aimerai qu'il soit un peu plus leader, un peu plus positif : qu'il entraîne l'équipe", avance un autre.

Une année 2024 chargée

Un avis partagé par Eric Rabesandratana, ancien joueur du Paris Saint-Germain et consultant Radio France. "On a l'impression que depuis le départ de Neymar et Messi, il a du mal à prendre le relais en terme de chef d'infanterie. On le sent pas dans ce rôle", constate-t-il même s'il reconnaît que Kylian Mbappé "reste décisif dans ses buts" . "C'est Mbappé", conclut-il.

En 2024, entre la Ligue des champions, l'Euro de football et les Jeux olympiques pour lesquels il n'a jamais caché son intérêt, Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler de lui. Sur et en dehors des terrains : son avenir est toujours aussi incertain au Paris Saint-Germain. L'attaquant star sera en fin de contrat en juin prochain.