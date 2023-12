Ligue 1 : Luis Enrique et Kylian Mbappé ont "une relation parfaite", assure l'entraîneur espagnol avant le match face à Metz

Un huitième de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, une première place assurée en Ligue 1 à la trêve hivernale ... L'entraîneur du PSG Luis Enrique a dressé le bilan de la première partie de saison en conférence de presse, mardi 19 décembre, avant l'ultime match de la phase aller mercredi, face à Metz.

Il a notamment évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, apparu frustré après avoir raté la première place face à Dortmund, et qu'il avait sèchement recadré à la sortie : "Je comprends que Mbappé soit agacé. Mais c'est moi qui donne les ordres à l'équipe", avait-il rappelé, avant d'avancer, mardi, "une relation parfaite" avec l'attaquant français.

Quelle est votre relation avec Kylian Mbappé ? Comment décrivez-vous l'attaquant, qui a 25 ans mercredi ?

Luis Enrique : Comme toujours, une relation parfaite. On n'est pas en couple mais surtout parce que c'est lui qui ne veut pas (sourire). Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question, je suis très proche de la plupart de mes joueurs. On a toujours été très proches avec Kylian. Il fait des blagues, rigole toujours. Moi aussi j'aime bien rigoler. On a une très bonne relation avec le reste des joueurs (...). 25 ans, c'est super jeune. J'espère qu'il connaîtra encore plus de succès ici au PSG et qu'on pourra l'aider. Il est fantastique, je le connais en personne et c'est une chance de l'avoir. Les statistiques aussi sont impressionnantes. J'espère le voir toujours au sommet du football mondial.

Êtes-vous satisfait du tirage au sort des huitièmes de finale et d'être tombé sur la Real Sociedad ?

Je suis content parce que j'avais très envie de rentrer en Espagne. On espérait retourner voir nos proches. On connaît très bien la Real Sociedad mais aussi leur entraîneur, leurs supporters et la ville, qui est l'une des plus belles d'Espagne. Ils ont fini premiers de leur groupe devant l'Inter, finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. Ça va être un match très difficile pour nous.

Vous avez indiqué que votre équipe allait être meilleure en février, sur quoi vous basez-vous ? Quel bilan faites-vous de cette phase aller ?

C'est ce que je pense vraiment, et suis totalement convaincu qu'au fil des mois on continuera à progresser. Si je me trompe, je serai fortement critiqué mais ça m'est égal. J'ai été critiqué toute ma vie. C'est mon rôle. Je vois que l'équipe s'améliore, beaucoup de choses sont très bien faites. Il reste un match cette année, j'aimerais qu'on puisse offrir une victoire à nos supporters (...). On est encore au début de notre étape en tant que staff. Je suis plus que satisfait de ce début de saison, des résultats. Le fait d'avoir un groupe de Ligue des champions si difficile nous a donné une bonne sensation.

On est premier de Ligue 1 et c'est la place qu'on aimerait occuper tout au long de la saison (..). Je change beaucoup de plans parce que j'ai beaucoup de bons joueurs. Je suis un entraîneur qui laisse l'opportunité et ma confiance à tous les joueurs pour être le plus compétitif possible.