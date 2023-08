PSG : de la lettre de Kylian Mbappé à sa réintégration dans le groupe, on vous résume le conflit entre le capitaine des Bleus et son club

Ecarté depuis plusieurs semaines du groupe parisien, Kylian Mbappé a été autorisé à revenir "après des discussions très constructives et positives", a déclaré le PSG dimanche.

La fin du conflit entre la star des Bleus et le PSG ? "Le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin", a annoncé le club parisien, dimanche 13 août. Kylian Mbappé va donc rester au club cette saison, ont appris France Bleu Paris et la direction des Sports de Radio France de sources concordantes.

Dans un courrier envoyé en juin, le capitaine de l'équipe de France avait annoncé ne pas activer la clause d'une année supplémentaire dans son contrat, qui expire en juin 2024. Une décision très mal perçue par le PSG, qui a alors écarté l'attaquant vedette du groupe principal d'entraînement. Franceinfo revient sur les différents rebondissements qui ont précédé la réintégration de Kylian Mbappé dimanche matin.

1 Une lettre qui met le feu aux poudres

Le 12 juin, Kylian Mbappé adresse un courrier à sa direction, dans lequel il fait part de sa volonté d'aller jusqu'au bout de son contrat, qui court jusqu'en juin 2024, et de ne pas activer la clause qui lui permettait de le prolonger de manière unilatérale. Une lettre à remettre dans le contexte de plusieurs déclarations polémiques du joueur. En octobre 2022, il se plaint publiquement de son rôle de pivot au sein de l'animation offensive de l'équipe, comme l'explique Le Parisien. L'élimination en Ligue des champions dès les huitièmes de finale face au Bayern Munich avait aussi exacerbé les tensions entre le joueur et son club, propriété d'un fonds qatarien depuis 2011 : "Notre maximum, c'est ça", avait-il lâché. Néanmoins, à la soirée des Trophées UNFP, le 28 mai, le joueur a assuré qu'il restait : "J’ai dit que l’année prochaine, je jouerai au PSG. J'ai encore un an de contrat, donc je vais honorer mon contrat." Sauf qu'en ne prolongeant pas, il peut signer où il veut à partir de janvier 2024 sans que le PSG ne touche d'indemnité de transfert. Impensable pour le club parisien, qui l'a acheté à Monaco en 2017 pour 180 millions d'euros et lui a offert un contrat hors norme. Dans la foulée de ce courrier, le PSG menace de le vendre dès cet été, sans attendre la fin de son contrat.

2 La direction prive l'attaquant de tournée

Les tensions se transforment en guerre ouverte. "Nous voulons qu'il reste, nous pouvons le répéter deux ou trois fois. Mais il ne peut pas partir gratuitement. C'est non négociable", affirme le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, le 5 juillet. Persuadée que son numéro 7 a déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour le rejoindre gratuitement dans un an, la direction parisienne sanctionne le capitaine des Bleus. Kylian Mbappé est écarté de la tournée d'avant-saison au Japon et en Corée du Sud et placé dans le "loft", mis en place par certains clubs pour se débarrasser de joueurs indésirables. "Du harcèlement moral", dénonce l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels. Son président, Philippe Piat, se dit prêt à "défendre le joueur si l'occasion se présente". Sur les cinq rencontres de préparation des Parisiens, l'attaquant n'en dispute qu'une seule.

3 Mbappé refuse une offre faramineuse venue d'Arabie saoudite

Fin juillet, le PSG reçoit "une proposition folle, au-delà de toute limite", estime sur franceinfo Pierre Rondeau, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès. Le club d'Al-Hilal propose une indemnité record de "300 millions d'euros". Le club parisien autorise les Saoudiens à discuter avec Mbappé. Mais la proposition est rapidement balayée par le champion du monde. D'autres clubs sondent le Paris Saint-Germain, notamment Chelsea, Manchester United, le FC Barcelone, ou encore l'Inter Milan.

4 Une première journée de L1 sous le signe de l'apaisement

Samedi 12 août, pour la première journée de L1 face à Lorient au Parc des Princes, le meilleur buteur de l'histoire du club, pas retenu pour le match, est en tribunes au côté de la dernière recrue parisienne, Ousmane Dembelé, avec qui il a été sacré champion du monde en 2018. Kylian Mbappé a d'ailleurs chaleureusement célébré l'arrivée de son coéquipier sur Instagram : "Bienvenue chez toi mon frère, trop heureux de te voir ici, l'aventure commence", a-t-il écrit. Neymar et Marco Verratti, eux aussi sur le départ selon plusieurs médias, n'étaient pas au Parc.

5 La réintégration du joueur, un début de réconciliation

Dimanche 13 août, coup de théâtre. Kylian Mbappé est réintégré au groupe professionnel, au lendemain du match nul contre Lorient (0-0). Le Paris Saint-Germain annonce avoir eu "des discussions très constructives et positives" avec le joueur. "Il est de retour et investi au club", glisse Nasser Al-Khelaïfi devant les joueurs, selon une source proche du club à franceinfo.

Toujours liés jusqu'en 2024, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain étudieront dans les semaines à venir différentes options pour que le champion du monde ne quitte pas le club gratuitement en fin de saison. Une prolongation d'un an avec un accord tacite concernant son départ à l'été 2024 est une piste envisagée, indique une source proche du vestiaire parisien.