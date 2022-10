Benzema Ballon d'or : "Se dire qu'on l'a vu grandir, il n'y a rien de plus beau", s'enthousiasme le président du club de Bron

C'était attendu et l'explosion de joie a été à la hauteur de l'attente. Après une année exceptionnelle, Karim Benzema a été sacré Ballon d'or 2022, lundi 17 octobre. De quoi enflammer le Sporting Club de Bron-Terraillon, en banlieue lyonnaise, le club de ses débuts.

La délivrance arrive après deux heures d'attente, quand Zinédine Zidane annonce le nom du vainqueur et comble de joie les 150 jeunes footballeurs et leurs éducateurs, massés dans la salle commune du club. "C'est là où les poils s'hérissent", reconnaît le président Samir Ayachi. "Se dire qu'on l'a vu grandir... On le voyait taper dans le mur avec le ballon et le voir arriver là, il n'y a rien de plus beau", ajoute-t-il.

Une invitation à revenir

Une fierté partagée par Mehdi Touchal, éducateur : "Il l'a toujours dit, on l'a toujours dit, c'était son année. Par Benzema, c'est l'année de Bron-Terraillon", s'enthousiasme-t-il. "C'est quelqu'un de très gentil, d'humble, quelqu'un de discret. C'est le Karim que tout le monde a connu, il a pas changé, c'est toujours le même", poursuit l'éducateur.

Une figure légendaire pour ce petit club et un modèle pour tous les jeunes sportifs qui y évoluent. Et ils aimeraient désormais le voir revenir. "Il faut qu'il passe au quartier !", lance Badis. "Déjà, ça reste une légende de notre club, de notre quartier, qu'il revienne ! Qu'il revienne voir dans ce club, voir comment c'est", ajoute Gallo qui espère bien pouvoir "toucher" le ballon d'or. En attendant, ils pourront bientôt admirer une fresque du héros, haute d'une trentaine mètres, visible depuis le périphérique lyonnais.