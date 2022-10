Ballon d'or 2022 : "Il est plus fort que n'importe qui en ce moment", à Bron, tout le monde croit au sacre de Karim Benzema

Le stade Léo-Lagrange dans le quartier de Bron-Terraillon, c'est le fief des Benzema, sa ville natale, en banlieue lyonnaise. Le point de départ de son parcours qui l'amène aux portes d'un sacre ce lundi 17 octobre à la cérémonie du Ballon d'or France Football.

Karim Benzema, un surdoué du football que Mebarek Sebti, l'éducateur des moins de 14 ans du club, appelle encore Coco. "C'est son quartier", se souvient cet ami du footballeur depuis 25 ans. "Il habitait là, juste en face du stade et il jouait tout le temps. On essayait de lui prendre le ballon, c'était impossible", raconte-t-il dans un sourire.

Déjà à l'époque, l'attaquant français impressionnait tout le monde : "C'était un pur attaquant, dans toutes les situations, il était capable de transformer un ballon en but", explique Merbarek Sebti. Il se souvient aussi d'un Karim Benzema investi pour les jeunes du club : "J'entraînais les gamins en U13, il venait souvent à chaque entraînement et il restait pour les gamins, ça donnait une grande motivation."

"Le plus grand attaquant du monde"

Pour cet éducateur lyonnais, ce succès est pleinement mérité et le fruit d'un travail acharné. "Ce qu'il a su faire, c'est travailler, travailler et travailler. Ce n'est pas étonnant qu'il arrive là où il est aujourd'hui", avance-t-il. Et son exemple est inspirant au sein du club, où de nombreux jeunes portent le maillot du Real Madrid, club de Karim Benzema, floqué du célèbre numéro neuf.

"Il a commencé dans un petit club et il finit dans l'un des meilleurs clubs du monde", explique Lazreg, plein d'admiration. Pour Naïl, il n'y a aucun doute : "C'est le plus grand attaquant du monde". "Il a fait une bonne Ligue des Champions. C'est le meilleur, plus fort que n'importe qui en ce moment en 2022", ajoute Mohamed. "Je vais regarder bien sûr, je pense qu'il va venir s'il a le Ballon d'or, j'espère", lance-t-il. Karim Benzema attendu comme le nouveau... Messi par ceux qu'il n'a jamais oublié.