Football : Karim Benzema remporte le Ballon d'or 2022, retrouvez le palmarès complet

La cérémonie du Ballon d'or "France Football", lundi à Paris, va récompenser la meilleure joueuse et le meilleur joueur de l'année, mais aussi le meilleur jeune, le meilleur buteur et le meilleur gardien. Retrouvez le palmarès au fur-et-à-mesure de la soirée.

La soirée de gala du Ballon d'or France Football se déroule au théâtre du Chatelet, à Paris. Une cérémonie durant laquelle seront distribués le trophée Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans), le nouveau prix Socrates, célébrant les footballeurs et footballeuses les plus engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, les trophées Gerd-Müller (meilleur buteur) et Lev-Yachine (meilleur gardien). Et bien sûr les Ballons d'or féminin et masculin décernés par France Football et son jury.

Ballon d'or masculin : Karim Benzema

Vingt-quatre ans après Zinédine Zidane, dernier Français couronné, en 1998, Karim Benzema reçoit le Ballon d'or 2022, dont il était le favori incontesté : c'était l'année KB9, avec une cinquième Ligue des champions et un quatrième titre de champion d'Espagne avec le Real Madrid au terme d'une saison où, à 34 ans, il est apparu au sommet de sa maturité.

Ballon d'or féminin : Alexia Putellas

On attendait une Anglaise, après le titre à l'Euro féminin de l'Angleterre, c'est finalement Alexia Putellas, 28 ans, qui remporte pour la deuxième année consécutive le Ballon d'or féminin. L'attaquante et capitaine du FC Barcelone n'a pourtant pas disputé l'Euro féminin, forfait pour cause de blessure. C'est sa saison somptueuse avec les Blaugrana qui est récompensée, avec un septième titre de championnes d'Espagne : Alexia Putellas a été de tous les sacres en Liga féminine du club catalan depuis 2012.

Trophée Lev Yachine : Thibaut Courtois

Thibaut Courtois remporte le trophée Lev-Yachine du meilleur gardien de l'année. Infranchissable en finale de Ligue des champions face à Liverpool (neuf arrêts), il est l'un des hommes-clés du sacre du Real Madrid, champion d'Europe et champion d'Espagne cette saison. Le gardien belge, 30 ans, succède à Gianluigi Donnarumma.

Trophée Gerd Müller : Robert Lewandowski

Meilleur buteur de Bundesliga pour sa dernière saison avec le Bayern Munich, déjà 14 buts sous ses nouvelles couleurs, le FC Barcelone : le Polonais Robert Lewandowski reçoit le trophée Gerd-Müller 2022 du meilleur attaquant. Tout un symbole pour celui qui a justement battu le record détenu par Gerd Müller depuis 1972, en inscrivant 41 buts en 29 matchs – un de mieux que la légende du foot allemand. En 2020, le Ballon d'or semblait promis à Robert Lewandowski, mais la récompense n'avait pas été décernée, crise du Covid et foot à l'arrêt obligent. En 2021, à nouveau dans la liste des favoris, il avait dû laisser Léo Messi repartir avec le trophée.

Trophée Raymond Kopa : Gavi

En revenant à Gavi, 18 ans, le trophée Raymond-Kopa 2022 récompense le parcours d'un milieu de terrain habitué à être surclassé et à jouer dans la classe d'âge du dessus. L'Espagnol qui a débuté en équipe première du FC Barcelone peu avant ses 17 ans compte déjà 12 sélections avec la Roja. Il est même le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe d'Espagne, à 17 ans et 304 jours. Depuis 2018, le trophée Raymond-Kopa est attribué au meilleur espoir mondial de moins de 21 ans.

Prix Socrates : Sadio Mané

En recevant le prix Socrates, l'attaquant sénégalais Sadio Mané, 30 ans, se voit récompensé pour son engagement hors du terrain, et en particulier pour l'action qu'il mène pour son village d'origine en Casamance, Bambali. Après une saison pleine – victoire à la CAN avec le Sénégal, finaliste de la Ligue des champions et un vice-champion d'Angleterre avec Liverpool –, Sadio Mané a rejoint le Bayern Munich. Pour la première fois cette année, le prix Socrates salue les footballeurs les plus engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Il porte le nom de l'ancien international brésilien Socrates, disparu en 2011.

Meilleur club de l'année : Manchester City

C'est le seul prix collectif d'une soirée qui salue les individualités : Manchester City FC reçoit le trophée du meilleur club 2022. Une récompense pour une saison 2021-2022 qui a vu les Cityzens remporter leur quatrième titre de champions d'Angleterre en cinq saisons, au terme d'un duel haletant avec Liverpool.