VIDEO. Coupe du monde 2018 : "Gérard Depardieu, sors-nous ta vodka", le chant des supporters français qui ne quitte plus les Bleus

"Gérard Depardieu, sors-nous ta vodka, on va la gagner chez toi." Les supporters de l'équipe de France ont un nouveau chant. Ils l'ont entonné pour la première fois lors d'une rencontre pendant le match des Bleus contre l'équipe d'Irlande, au stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), lundi 28 mai. Depuis, ce chant est réutilisé à chaque match dans les tribunes. Il le sera sans doute également pendant le parcours des Bleus en Coupe du monde, qui commencera pour eux samedi 16 juin, à Kazan, en Russie, face à l'Australie.

D'où provient ce chant aux paroles grivoises, décriées par certains à cause de sa référence à l'alcool ? Fabien Bonnel, cofondateur du groupe de supporters des Irrésistibles Français, explique à franceinfo avoir créé les paroles avec un ami, en cherchant une idée de banderole. "J'ai dit pour déconner 'Gérard Depardieu, on va la gagner chez toi', se souvient-il. Puis un pote a ajouté 'sors-nous ta vodka'".

"C'est juste pour rire"

Les deux amis surfent sur le succès d'un autre chant dont ils reprennent l'air : celui des supporters marseillais qui, à l'occasion de la finale de la Ligue Europa, le 16 mai dernier, avaient fait parler d'eux. Les paroles de l'air phocéen étaient alors : "Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi !", en référence au président de l'Olympique lyonnais, club qui possède le stade où s'est jouée la finale entre l'OM et l'Atlético Madrid (0-3).

Fabien Bonnel assume ses paroles sans sourciller. "C'est juste pour rire", affirme-t-il.

Si ça fait chanter les gens, tant mieux. Si ça les fait sourire, tant mieux. Si les gens ne trouvent pas ça marrant, ils attendent cinq minutes et on changera de chant. Fabien Bonnel, coauteur des paroles à franceinfo

Il a prévu de se rendre à Moscou, pour le match de l'équipe de France face au Danemark, mardi 26 juin. "Je n'ai pas réussi à avoir plus de vacances, déplore-t-il. Je ne pourrai pas assister aux autres matchs, mais j'ai quand même mes places pour la finale." Et pourquoi pas croiser Gérard Depardieu ce jour-là ? "Si Gérard veut nous payer sa vodka, nous, on veut bien. Et on espère qu'on va la gagner chez lui."